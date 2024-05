Il y a un peu plus d'un an, Elon Musk a partagé la scène lors de la journée des investisseurs de Tesla au Texas avec 16 cadres qui ont fait des présentations détaillées sur la technologie et les plans de croissance de l'entreprise, puis se sont alignés derrière leur patron en signe de solidarité. Nous disposons manifestement d'une force de frappe importante", avait déclaré Elon Musk à l'époque, en réponse aux inquiétudes des investisseurs qui craignaient que le constructeur automobile le plus coté au monde ne soit trop un "one-man-show" (un seul homme).

Aujourd'hui, au moins cinq membres de cette équipe ont disparu, selon une analyse de Reuters. Tesla, Musk et les 16 dirigeants présents sur scène l'année dernière n'ont pas pu être joints pour des commentaires. Dans un récent courriel adressé aux cadres supérieurs, M. Musk a fait part de son intention de licencier des centaines d'employés supplémentaires, dont deux cadres supérieurs, a rapporté The Information.

"J'espère que ces actions montrent clairement que nous devons être absolument déterminés à réduire les effectifs et les coûts", a écrit M. Musk dans son courriel, selon le rapport. Deux cadres supérieurs qui accompagnaient M. Musk lors de la journée des investisseurs l'année dernière sont partis : Zach Kirkhorn, ancien directeur financier, a démissionné avec un accord de non-divulgation, selon les documents réglementaires de Tesla. Drew Baglino, ancien ingénieur en chef des batteries de Tesla, est parti lors de la vague de licenciements ordonnée par M. Musk le mois dernier. Baglino s'est débarrassé de 181 millions de dollars d'actions Tesla au moment de son départ.

Rebecca Tinucci, qui dirigeait l'équipe de chargement de Tesla, était l'une des deux femmes présentes sur scène lors de la journée des investisseurs en mars dernier.

"Depuis le premier jour, nous avons compris qu'une bonne expérience de recharge est la clé de voûte de l'adoption des véhicules électriques", a déclaré Rebecca Tinucci en entrant sur scène. L'année suivante, presque tous les constructeurs automobiles concurrents aux États-Unis ont accepté d'adopter les normes de recharge de Tesla et ont conclu des accords pour permettre à leurs acheteurs de véhicules électriques de se recharger dans les stations Tesla. Mme Tinucci et une grande partie de son équipe ont été licenciées cette semaine. Dans un message publié sur sa plateforme de médias sociaux X, Musk a déclaré que Tesla prévoyait de "développer le réseau de Superchargeurs, mais à un rythme plus lent pour les nouveaux sites et en se concentrant davantage sur le temps de fonctionnement à 100 % et l'expansion des sites existants".

Colin Campbell, ancien vice-président de l'ingénierie du groupe motopropulseur, est un autre cadre qui a quitté l'entreprise.

Selon Charles Elson, directeur fondateur du Weinberg Center for Corporate Governance à l'université du Delaware, la perte d'un si grand nombre de cadres doit être surveillée par le conseil d'administration de Tesla.

"De nombreux départs très rapides suggèrent un style de direction problématique", a-t-il déclaré. "Vous ne devriez pas perdre autant de personnes aussi rapidement.

CHANGEMENTS DE STRATÉGIE

Avec la chute du chiffre d'affaires, des bénéfices et du cours de l'action de Tesla, M. Musk a réaffirmé sa position dominante au sein de l'entreprise. Pour certains investisseurs, cela est plus important que la rotation des cadres.

"Elon n'est pas là et nous avons cette rotation ? C'est très mauvais", a déclaré Gene Munster, associé directeur de Deepwater Asset Management et investisseur de Tesla. "Si Elon est là, il s'appuiera sur des talents pour faire avancer les choses, donc tout se résume à ce qu'Elon fasse toujours partie de l'histoire.

Elon Musk a annoncé d'importants changements de stratégie en réponse à la baisse des ventes et à une concurrence plus rude, changements qui pourraient entraîner le départ de cadres dirigeant des activités qui ne sont plus au cœur des nouveaux plans.

L'avenir de Tesla réside dans l'intelligence artificielle et les robots-axis, et non dans la construction automobile traditionnelle, a déclaré M. Musk aux investisseurs en avril. M. Musk a décidé de passer à l'action. Il a ordonné une réduction de 10 % du personnel et abandonné le projet d'une nouvelle gamme de véhicules à bas prix, au profit d'une refonte des modèles existants afin de développer des modèles moins chers. Tesla a déclaré qu'elle suspendrait la construction de nouvelles usines jusqu'à ce que les ventes de l'entreprise atteignent 3 millions de véhicules par an, ce qui est suffisant pour remplir les installations de production existantes.

"Si vous croyez que Tesla est fondamentalement une entreprise d'intelligence artificielle, il n'y a peut-être pas lieu de s'inquiéter", a déclaré K.C. Boyce, vice-président de la société de conseil et d'analyse de données Escalent. "Cela s'inscrit dans l'idée de dimensionner l'entreprise et de la doter des ressources nécessaires pour tenir la promesse d'une conduite entièrement autonome et d'un robotaxi.

D'autres cadres supérieurs de Tesla, qui ne faisaient pas partie des personnes présentes sur scène lors de la journée des investisseurs 2023, ont quitté l'entreprise au cours des dernières semaines.

Daniel Ho, ancien cadre de Ford et vétéran de Tesla depuis 10 ans, qui était directeur des programmes de nouvelles voitures, ne fait plus partie de l'entreprise. Rohan Patel, un ancien fonctionnaire de l'administration Obama qui était vice-président de Tesla pour la politique publique et qui jouait un rôle clé dans les plans d'expansion en Inde, a déclaré qu'il quittait l'entreprise.

Allie Arebalo, directeur principal des ressources humaines de Tesla, est un autre cadre qui a quitté l'entreprise, ont déclaré mercredi deux personnes au fait du dossier.

Martin Viecha, responsable des relations avec les investisseurs, qui était également sur scène l'année dernière avec M. Musk, a annoncé son départ à la fin de la conférence téléphonique du 24 avril avec les analystes.

Contrairement à la plupart des autres cadres qui ont quitté l'entreprise, M. Viecha a été chaleureusement remercié par M. Musk. "Si je vous ai contacté, c'est parce que j'ai trouvé que votre analyse de Tesla était la meilleure que j'aie jamais vue", a déclaré M. Musk lors de la conférence téléphonique.

Certains analystes ont déclaré que l'équipe de direction était essentielle compte tenu des défis auxquels est confronté le fabricant de véhicules électriques.

"Il est important d'avoir une équipe solide derrière M. Musk en cette période charnière, étant donné la tempête de catégorie 5 que traverse Tesla", a déclaré Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities. (Reportage de Joseph White à Detroit, Aditya Soni à Bengaluru et Kevin Krolicki à Pékin ; Reportage complémentaire de Hyunjoo Jin à San Francisco, Akash Sriram à Bengaluru et Ben Klayman à Detroit ; Rédaction de Joseph White ; Édition de Matthew Lewis)