La route vers la première usine de Tesla au Mexique

L'annonce a fait suite à des mois de spéculation sur les plans du géant mondial de l'automobile pour une "gigafactory" dans le pays d'Amérique latine, car il vise à respecter un plan mondial ambitieux consistant à vendre 20 millions de véhicules électriques par an d'ici 2030.

Voici un aperçu des événements qui ont conduit à l'accord.

2022

13 juin : le média Electrek rapporte que le directeur général de Tesla, Elon Musk, a dit à des travailleurs que l'entreprise envisageait des sites au Canada et au Mexique pour une nouvelle usine.

23 juin : Musk déclare dans une interview que les nouvelles usines de voitures au Texas et en Allemagne "perdent des milliards de dollars".

11 octobre : Un haut fonctionnaire du gouvernement mexicain déclare à Reuters qu'il est convaincu que le Mexique peut faire passer les ventes de voitures électriques de 5 % actuellement à 50 % d'ici 2030.

24 octobre : une source déclare à Reuters que Musk envisage d'investir dans la municipalité de Santa Catarina, en bordure de Monterrey, la capitale du Nuevo Leon, après avoir rencontré le gouverneur de l'État et l'ambassadeur des États-Unis au Mexique.

19 décembre : le journal mexicain Reforma rapporte que Tesla pourrait annoncer la construction d'une gigafactory à Nuevo Leon.

22 décembre : Musk déclare que Tesla est sur le point de choisir un emplacement pour une nouvelle gigafactory, après avoir proposé des usines en Chine et en Allemagne.

2023

31 janvier : Le porte-parole de Lopez Obrador déclare que Tesla envisage d'installer une usine près du nouvel aéroport international Felipe Angeles, à l'extérieur de Mexico.

3 février : Le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, déclare que le Mexique est en pourparlers avec plusieurs entreprises pour construire plusieurs centres de fabrication de véhicules électriques à travers le pays.

8 février : Lopez Obrador déclare que les états de Nuevo Leon et Hidalgo pourraient accueillir une nouvelle usine Tesla.

17 février : M. Ebrard déclare que Tesla confirmera bientôt qu'elle a choisi le Mexique comme lieu d'implantation d'une nouvelle usine.

24 février : Lopez Obrador déclare que la pénurie d'eau dans l'État de Nuevo Leon pourrait empêcher Tesla d'y construire une usine, suscitant ainsi la crainte que son gouvernement ne bouleverse les plans d'investissement.

24 et 27 février : Musk et Lopez Obrador s'entretiennent par téléphone alors que le Mexique et Tesla sont sur le point de conclure un accord d'investissement.

28 février : Lopez Obrador annonce que Tesla va construire une usine d'assemblage à Monterrey.

1er mars : Tesla doit organiser une journée des investisseurs au cours de laquelle Musk devrait donner des détails sur les projets de l'entreprise.