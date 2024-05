Un juge américain a rejeté une plainte dans laquelle la société X Corp d'Elon Musk accusait une entreprise israélienne de récupération de données de copier et de vendre illégalement du contenu, et de vendre des outils permettant à d'autres de copier et de vendre du contenu, à partir de la plateforme de médias sociaux.

Le juge de district William Alsup, à San Francisco, a statué jeudi que X, anciennement Twitter, n'avait pas pu alléguer de manière plausible que Bright Data Ltd avait violé son contrat d'utilisation en autorisant le scraping et en échappant à la technologie anti-scraping propre à X.

M. Alsup a déclaré que l'utilisation d'outils de raclage n'était pas intrinsèquement frauduleuse et que le fait de laisser aux entreprises de médias sociaux la liberté de décider de la manière dont les données publiques sont utilisées "risque de créer des monopoles de l'information qui iraient à l'encontre de l'intérêt public".

Le juge a également déclaré que X n'avait pas droit à la "propriété de facto du droit d'auteur" sur le contenu protégé par le droit d'auteur que les utilisateurs de X ont mis à la disposition du public.

Les avocats de X n'ont pas répondu immédiatement vendredi aux demandes de commentaires. Les avocats de Bright Data n'ont pas répondu immédiatement à des demandes similaires.

M. Alsup a déclaré que X pouvait essayer de modifier sa plainte, qui demandait des dommages-intérêts compensatoires et punitifs non spécifiés pour rupture de contrat, violation de propriété et appropriation illicite. La société basée à San Francisco a intenté un procès à Bright Data en juillet dernier.

En mars, un autre juge fédéral de San Francisco a rejeté le procès intenté par X contre l'organisation à but non lucratif Center for Countering Digital Hate, qui avait publié des articles basés sur des données récupérées qui dénonçaient une augmentation des discours haineux sur la plateforme.

X a affirmé que ces articles faisaient fuir les annonceurs, ce qui lui coûtait des millions de dollars, et a fait appel de la décision.

Musk a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre 2022. Parmi ses autres entreprises figure la société de voitures électriques Tesla.

L'affaire est X Corp v Bright Data Ltd, U.S. District Court, Northern District of California, No. 23-03698. (Reportage de Jonathan Stempel à New York, édition de Marguerita Choy)