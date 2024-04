La société X Corp. d'Elon Musk a fait appel du rejet de son action en justice contre l'organisation à but non lucratif Center for Countering Digital Hate, qui lui reprochait d'avoir laissé se propager des discours haineux sur la plateforme de médias sociaux autrefois connue sous le nom de Twitter.

X a déposé un avis d'appel auprès de la 9e cour d'appel du circuit des États-Unis mardi.

Le 25 mars, le juge Charles Breyer, du district de San Francisco, a rejeté l'affaire, estimant qu'il était "évident" que M. X avait poursuivi le CCDH pour faire taire ses détracteurs et les punir pour leurs propos.

Bien que M. Musk se soit longtemps présenté comme un défenseur de la liberté d'expression, X a déclaré que les recherches du CCDH faisaient fuir les annonceurs, ce qui lui coûtait des dizaines de millions de dollars de recettes.

Musk a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars en 2022. Il est la troisième personne la plus riche du monde selon le magazine Forbes et dirige également le constructeur de voitures électriques Tesla. L'appel pourrait prendre plusieurs mois, voire plus. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Rédaction de Richard Chang)