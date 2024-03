Li Auto a officiellement lancé vendredi son premier modèle purement électrique, le véhicule polyvalent MEGA, dont le fondateur et PDG Li Xiang espère qu'il deviendra la meilleure vente de la startup chinoise de véhicules électriques parmi les voitures dont le prix est supérieur à un demi-million de yuans.

L'entreprise a également dévoilé de nouvelles versions plus chères de sa série L existante, malgré une guerre des prix prolongée dans le secteur, et a annoncé son intention d'investir au moins 6 milliards de yuans (833,6 millions de dollars) dans les années à venir pour construire plus de 5 000 stations de recharge 5C à fonctionnement direct.

Le nouveau modèle phare de la famille, MEGA Max, présenté par M. Li comme la voiture de série la plus rapide à charger, est proposé au prix de 559 800 yuans, et les livraisons débuteront le 11 mars.

La MEGA, surnommée par l'entreprise le "TGV" en raison de sa forme aérodynamique, peut parcourir 500 kilomètres (311 miles) avec une charge de 12 minutes.

La startup EV a également présenté les nouvelles versions de sa série L de SUV hybrides - les L7, L8 et L9. Elle a augmenté les prix d'une nouvelle version du L7 Pro de 2,9 % et du nouveau L8 Pro de 2,8 %.

À titre de comparaison, le géant américain des véhicules électriques Tesla et le poids lourd local BYD se sont tous deux engagés dans une guerre des prix prolongée.

Le lancement officiel du premier modèle entièrement électrique de Li Auto, dévoilé pour la première fois au salon de l'automobile de Guangzhou en novembre, a eu lieu après que le constructeur automobile, qui existe depuis neuf ans, a battu les estimations de bénéfices du quatrième trimestre lundi et a annoncé sa première année de rentabilité en 2023.

La société s'attend à ce que les livraisons du premier trimestre se situent entre 100 000 et 103 000 véhicules, soit une hausse de 90,2 à 95,9 % par rapport à l'année précédente, mais une baisse de 21,9 à 24,1 % par rapport au trimestre précédent.

Lors de l'événement de vendredi, le fondateur Li a également déclaré que "notre objectif est de permettre, d'ici trois ans, à tous les employés des usines Li Auto d'être payés au même niveau que dans les nations industrielles développées telles que le Japon et l'Allemagne".

Selon M. Li, les travailleurs de première ligne des usines de Pékin et de Changzhou, y compris les anciens militaires et les jeunes diplômés, sont payés 30 % de plus que la moyenne du secteur industriel local.

(1 $ = 7,1980 yuans chinois) (Reportage de Qiaoyi Li, Zhang Yan et Brenda Goh ; Rédaction de Jacqueline Wong et Susan Fenton)