Nio a eu des entretiens exploratoires avec Mercedes-Benz en vue d'un rapprochement qui verrait le constructeur automobile allemand investir dans la startup chinoise de véhicules électriques en échange de technologies, ont déclaré deux personnes ayant une connaissance directe du dossier.

Le fondateur et directeur général de Nio, William Li, a discuté de cette collaboration potentielle avec le PDG de Mercedes, Ola Kaellenius, au début de l'année, cherchant à obtenir un investissement de la part de ce dernier en échange du partage par Nio, déficitaire, de ses capacités de recherche et de développement avec Mercedes, ont déclaré les sources.

Les discussions n'ont pas atteint un stade où les détails de la technologie à transférer et l'investissement financier potentiel ont été discutés, ont-elles ajouté.

L'une des sources a déclaré que Nio avait approché Mercedes avec la proposition d'association, mais a averti qu'elle se heurtait à une résistance au sein de l'entreprise allemande qui en avait discuté en interne au cours des dernières semaines, et qu'il était très probable qu'il n'y ait pas de suite à cette proposition.

On ne sait pas quand une décision sera prise à ce sujet.

Contactée, Nio a nié avoir discuté d'une collaboration avec Mercedes, qualifiant cette information de "fausse", sans donner plus de détails. Mercedes a déclaré dans une réponse séparée qu'il n'y avait pas de projet de collaboration avec Nio pour le moment. Les sources n'ont pas souhaité être nommées car il s'agit d'une affaire privée.

Les discussions entre Nio et Mercedes soulignent la tendance à une collaboration plus étroite entre les constructeurs automobiles historiques et les nouveaux venus, alors que les entreprises chinoises de véhicules électriques à court d'argent cherchent à survivre dans un secteur national en pleine consolidation en présentant des innovations qu'elles espèrent vendre aux constructeurs automobiles établis.

Les entreprises chinoises de VE pourraient également être en mesure de mieux surmonter les barrières commerciales potentielles en forgeant de tels liens.

De leur côté, de nombreux constructeurs historiques s'efforcent de se repositionner pour rattraper Tesla et les entreprises chinoises à mesure que l'adoption des VE progresse rapidement sur les marchés mondiaux.

Volkswagen a été le premier à agir, concluant en juillet des accords qui lui permettraient de développer conjointement de nouveaux modèles pour la Chine, le plus grand marché automobile du monde, sur la base des plateformes de VE de Xpeng et d'exploiter les technologies de SAIC Motor Corp pour Audi.

Leapmotor a également approché des entreprises étrangères, dont le groupe indien JSW, spécialisé dans la transformation de l'acier en énergie, la marque Jetta de VW et Stellantis, selon des rapports de presse et des personnes au fait du dossier, après avoir déclaré qu'il souhaitait concéder des licences pour ses plates-formes de véhicules électriques, ses batteries et sa technologie de moteur. Leapmotor a refusé de commenter l'affaire.

En cherchant à s'associer à des constructeurs automobiles établis et à obtenir des investissements de leur part, les jeunes pousses chinoises du secteur des véhicules électriques suivent le même schéma que Tesla, à une époque où le leader de l'industrie des véhicules électriques peinait à augmenter sa production. Elon Musk a attribué à un investissement de 50 millions de dollars du groupe Mercedes le sauvetage de Tesla en 2009.

Nio, qui compte parmi ses investisseurs le géant chinois de la technologie Tencent Holdings, a publiquement appelé à davantage de partenariats de ce type avec des constructeurs automobiles établis. Pour l'instant, elle n'en a aucun.

"Elles [les anciennes marques] ont eu trop de succès pour être agiles dans le développement de véhicules électriques intelligents. C'est un défi pour tout PDG qui dirige une entreprise comptant des centaines de milliers d'employés", a déclaré M. Li de Nio aux journalistes lors d'un événement organisé en septembre pour présenter les technologies développées par l'entreprise, des batteries et des puces à la conduite autonome et à la fabrication intelligente.

"Plutôt que de dépenser autant d'argent et de temps, n'est-il pas préférable de rechercher des solutions gagnant-gagnant par le biais de partenariats avec des start-ups spécialisées dans les véhicules électriques ?

FRICTION

La résistance ressentie chez Mercedes reflète toutefois les frictions encore à l'œuvre dans l'adaptation au passage aux VE.

La source a déclaré que les équipes de R&D et de stratégie de Mercedes étaient largement opposées aux propositions, car elles craignaient qu'un tel rapprochement technologique ne nuise à l'image de marque de Mercedes. Les entités chinoises du secteur automobile étant les deux plus gros actionnaires de Mercedes, elles craignaient également que l'harmonie entre les actionnaires ne soit rompue.

Les ventes de Mercedes en Chine ont été inégales, mais l'entreprise prévoit d'investir davantage sur le marché afin d'étoffer son équipe de R&D et d'accélérer les innovations dans les domaines de l'électrification et de la numérisation.

Nio, qui se classe au neuvième rang des fabricants de voitures électriques et hybrides en Chine, a doublé ses investissements dans des technologies développées par ses soins pour des composants clés tels que les puces et les batteries.

Mais son incursion dans des domaines tels que les smartphones a fait craindre à certains investisseurs que le constructeur automobile, qui a vu ses pertes se creuser dans le cadre d'une guerre des prix féroce en Chine, ne prenne trop de risques.

La perte nette de Nio a plus que doublé pour atteindre 6,12 milliards de yuans (839,51 millions de dollars) au cours des trois mois se terminant en juin. La société disposait de 31,5 milliards de yuans de trésorerie et d'équivalents au 30 juin, contre 42,3 milliards à la fin de l'année 2022. (1 $ = 7,3127 yuans chinois renminbi) (Reportage de Zhang Yan et Brenda Goh ; Reportage complémentaire d'Ilona Wissenbach à Francfort ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)