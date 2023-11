Lucid, connue pour sa berline électrique de luxe Air, a dévoilé jeudi le très attendu véhicule utilitaire sport Gravity, permettant ainsi à la startup de pénétrer un secteur lucratif de l'industrie automobile américaine dans un contexte d'inquiétude croissante quant au ralentissement de la demande de véhicules électriques.

Avec un prix de départ inférieur à 80 000 dollars et une autonomie de plus de 440 miles pour la version la plus performante, le Gravity se place juste à côté du SUV R1S de Rivian et devrait entrer en production à la fin de l'année prochaine.

Bien que la Gravity, longue de 5,3 mètres et dotée de trois rangées de sièges, soit équipée d'un pack de batteries similaire à celui de l'Air, le véhicule a été conçu à partir d'une nouvelle plateforme, a déclaré Peter Rawlinson, directeur général de Lucid, à Reuters lors d'une présentation ce mois-ci.

"Le Gravity élargira considérablement nos opportunités de marché et ouvrira un marché total adressable qui est près de trois fois plus grand et en croissance", a déclaré Rawlinson aux analystes lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats la semaine dernière.

Représentant une part importante des ventes de véhicules aux États-Unis, les SUV constituent un marché en pleine croissance, les clients les choisissant pour leur sécurité, leur confort, leur espace et leur puissance lors de longs trajets en voiture ou en tout-terrain.

Le succès de la Gravity, qui a été dévoilée à Los Angeles avant l'ouverture du salon de l'automobile vendredi, sera crucial pour Lucid. La crainte d'un ralentissement de la demande de VE dû à l'inflation et aux taux d'intérêt élevés se répand dans l'industrie.

Pour stimuler la demande, les fabricants de VE se sont lancés dans une guerre des prix déclenchée cette année par le leader du marché, Tesla. Nombre d'entre eux, dont Tesla, Ford et General Motors, ont repoussé leurs projets d'expansion ou d'ajout d'usines de VE et de batteries.

Lucid, qui a réduit les prix de la berline Air dans le cadre d'offres spéciales pour contrer les coûts de financement élevés, a réduit la semaine dernière son objectif de production pour 2023 afin de "mieux s'aligner sur les livraisons" et a mis l'accent sur le marketing pour stimuler la sensibilisation.

Cela sera essentiel pour le SUV de luxe Gravity, qui est doté d'un volant plus carré que rond et d'un écran incurvé de 34 pouces dans le cockpit.

En augmentant sa production, Lucid bénéficiera d'économies d'échelle, car le Gravity et le Air seront fabriqués sur la même ligne de production, a indiqué la société.

La maîtrise des coûts est importante pour Lucid en raison de sa forte consommation de liquidités. La société a terminé le troisième trimestre avec 5,45 milliards de dollars de liquidités, ce qui, selon elle, est suffisant pour lancer la production de Gravity jusqu'en 2025.