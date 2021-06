La valeur du jour à Wall Street TESLA acceptera de nouveau le Bitcoin comme moyen de paiement quand il sera moins polluant

Il s’agit d’un nouvel épisode dans le feuilleton « Elon Musk au pays du Bitcoin ». Et comme toujours, cela commence par un tweet du patron de Tesla. « Lorsqu'il sera confirmé que les mineurs utilisent une quantité raisonnable d'énergie propre (environ 50%) avec une tendance à l'amélioration, Tesla recommencera à autoriser les transactions en Bitcoins », a écrit dimanche le dirigeant. Sur un Dow Jones évoluant dans le rouge, le titre Tesla progresse de 1,17% à 617 dollars.



Fin mars, le milliardaire avait annoncé qu'il était possible d'acheter une Tesla avec des Bitcoins, avant de faire volte-face en mai, jugeant la création de Bitcoins trop polluante.



Cette monnaie numérique est en effet produite par de puissants ordinateurs qui consomment énormément d'énergie. Or, une grande partie des Bitcoins est minée en Chine en utilisant l'énergie produite par des centrales à charbon.



Depuis dimanche soir, le Bitcoin est nettement reparti à la hausse, lui permettant de (re)passer au-dessus du seuil symbolique des 40 000 dollars ce lundi. En fin d'après-midi, il frôle même les 40 700 dollars l'unité.