La valeur du jour à Wall Street TESLA poursuit son envolée boursière

L’ascension de Tesla est époustouflante. Après avoir franchi le cap symbolique des 2 000 dollars jeudi, le titre du célèbre constructeur de véhicules électriques s’adjuge encore 3,13% à 2 064 dollars vendredi. Le tout, sur une place de New York en légère hausse. Au-delà d’une certaine fièvre spéculative, Tesla profite des espoirs des investisseurs de le voir intégrer le S&P 500, grâce aux quatre trimestres rentables alignés par le groupe. De plus, la firme d’Elon Musk est aussi portée par le « split » à venir de son action, visant à élargir la base d’investisseurs.Certains observateurs de la vie financière apportent également leur pierre à l'édifice. C'est ainsi le cas de Gary Black, ancien analyste de Bernstein et ex-directeur général de Aegon Asset Management. Ce dernier a, en effet, relevé son objectif de cours sur Tesla à 2 700 dollars !Pour se rendre compte du parcours exceptionnel de Tesla en 2020, deux chiffres suffisent. Le premier : 430 dollars, soit le cours de l'action au début de l'année. Le second : 2, soit le nombre de mois qui aura suffi au titre pour passer de 1 000 à 2 000 dollars.Tesla, qui vise toujours la production de plus de 500 000 véhicules cette année, affiche ainsi une capitalisation boursière stratosphérique de 384 milliards de dollars. C'est bien plus que celles des trois géants automobiles américains que sont General Motors (41 milliards), Ford (27 milliards) et Fiat Chrysler (22 milliards).