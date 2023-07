La valeur du jour à Wall Street - Tesla en hausse après la sortie du premier Cybertruck, Ford dans le rouge

Aujourd'hui à 17:24 Partager

" First Cybertruck built at Giga Texas!" C'est ce qu'a tweeté Tesla le 15 juillet avec une photo de l'équipe de l'usine géante texane entourant le premier exemplaire du premier pickup électrique de la marque, au design futuriste. Le constructeur en hausse de 0,85 à 283,77 dollars après cette sortie qui intervient avec deux ans de retard. Selon le site, le Cybertruck est conçu pour offrir " une résistance et une endurance accrues " grâce à son exosquelette " presque impénétrable " alliant acier inoxydable et verre blindé.



Lors d'une réunion avec les actionnaires organisée en mai, le patron de Tesla Elon Musk a déclaré vouloir produire quelque 250 000 Cybertrucks par an, en fonction de la demande.



Parallèlement, Ford est en baisse de plus de 5% à Wall Street, après avoir annoncé la baisse de prix de ses modèles électriques F-150 Lightning, et notamment une réduction de 17% pour le modèle de base, dans le but d'augmenter sa part du marché des véhicules électriques dominé par Tesla. Les concurrents General Motors et Rivian sont également dans le rouge.



Ford avait augmenté les prix de ses modèles Lightning au début de l'année 2023 : il a déclaré être aujourd'hui en mesure de baisser ses prix grâce à des économies d'échelle et à la baisse des coûts de l'approvisionnement en matières premières pour les batteries.



Cette décision intervient cependant dans le contexte d'une guerre des prix lancée par Tesla sur le marché de l'électrique, qui a fait baisser les ventes de Ford dans ce segment au dernier semestre.