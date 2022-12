La valeur du jour à Wall Street - Tesla profite d'un rebond boursier

Après avoir progressé hier de 3,61% à 112,71 dollars à la bourse new-yorkaise mettant fin à une série baissière de sept séances, Tesla affiche ce jeudi un bond de 7,71% à 121,40 dollars. Il n'empêche que le titre a perdu près de 70% en 2022, enregistrant logiquement le plus mauvais exercice de l'histoire boursière du constructeur. Elon Musk, le directeur général du groupe, a indiqué à ses salariés de ne pas se préoccuper de "la folie boursière" actuelle, estimant que Tesla serait à long terme l'entreprise la mieux valorisée au monde."Au fur et à mesure que nous démontrerons une excellente performance continue, le marché reconnaîtra cela", a indiqué le dirigeant dans un mail que s'est procuré Reuters.Plus tôt dans la semaine, le constructeur américain de voitures électriques a fait savoir qu'il comptait ralentir en janvier le rythme de production dans son usine de Shanghaï, en Chine qui emploie 20 000 salariés. Une décision qui intervient dans un contexte de forte hausse des contaminations de Covid-19 et d'une baisse de la demande pour ses modèles.