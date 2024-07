Les 20 plus grandes économies du monde (G20) se sont mises d'accord jeudi pour travailler ensemble afin de s'assurer que les ultra-riches soient effectivement imposés, dans une déclaration qui cherche un équilibre entre la souveraineté nationale et une plus grande coopération en matière d'évasion fiscale.

La déclaration, qui sera publiée vendredi, était une priorité pour le Brésil, qui préside les négociations du G20 cette année et dont le dirigeant, Luiz Inacio Lula, ancien ouvrier d'usine, a fait pression pour que la "taxe sur les milliardaires" soit inscrite à l'ordre du jour du G20.

"Dans le plein respect de la souveraineté fiscale, nous chercherons à coopérer pour faire en sorte que les personnes très fortunées soient effectivement imposées", indique la déclaration fiscale du G20, consultée par Reuters.

"La coopération pourrait consister à échanger les meilleures pratiques, à encourager les débats sur les principes fiscaux et à concevoir des mécanismes de lutte contre l'évasion fiscale, notamment en s'attaquant aux pratiques fiscales potentiellement dommageables.

Le Brésil a suscité des discussions sur une proposition visant à prélever un impôt sur la fortune de 2 % sur les fortunes supérieures à 1 milliard de dollars, ce qui permettrait de collecter des recettes estimées à 250 milliards de dollars par an auprès de 3 000 personnes.

"Ce qui a commencé aujourd'hui est un processus plus large qui nécessitera la participation d'universitaires, de chercheurs et d'organisations internationales ayant de l'expérience et du temps, telles que l'OCDE et l'ONU", a déclaré le ministre des finances, Fernando Haddad, à la presse.

D'autres membres du G20, bien que favorables à l'accord, ont souligné combien il serait difficile de le mettre en œuvre.

"Nous savons tous que nous entamons un processus très, très difficile", a déclaré le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni, en marge de la réunion du G20.

"La première étape consistera à travailler sur l'échange d'informations entre les différents pays. Il faudra en discuter dans les mois et les années à venir.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a également salué l'esprit des discussions sur la déclaration, mais s'est montrée méfiante à l'égard d'une nouvelle politique fiscale mondiale, notant que le président américain Joe Biden avait proposé plusieurs politiques à cette fin, y compris un "impôt sur les milliardaires".

"Nous pensons qu'il est logique que la plupart des pays adoptent cette approche d'imposition progressive. Nous sommes heureux de travailler avec le Brésil sur ce sujet et de propager ces idées au sein du G20", a-t-elle déclaré à la presse lors de la réunion du G20.

"Mais la politique fiscale est très difficile à coordonner au niveau mondial et nous ne voyons pas la nécessité ou ne pensons pas qu'il soit souhaitable d'essayer de négocier un accord mondial sur ce sujet. Nous pensons que tous les pays doivent veiller à ce que leurs systèmes fiscaux soient équitables et progressifs.

La "taxe sur les milliardaires" viserait les personnes les plus riches du monde, comme Elon Musk, propriétaire de Tesla et de Space X, dont la fortune est estimée par le magazine Forbes à environ 235 milliards de dollars, Jeff Bezos, propriétaire d'Amazon, dont la fortune s'élève à quelque 200 milliards de dollars, ou Bernard Arnault, magnat français des produits de luxe, dont la fortune s'élève à quelque 180 milliards de dollars.

Selon l'organisation caritative Oxfam, les 1 % les plus riches ont accumulé 42 000 milliards de dollars de nouvelles richesses au cours de la dernière décennie, soit près de 34 fois plus que l'ensemble des 50 % les plus pauvres de la population mondiale, ce qui aggrave les inégalités de richesse.

Selon Oxfam, la richesse moyenne par personne appartenant au 1 % le plus riche a augmenté de près de 400 000 dollars en termes réels au cours de la dernière décennie, contre seulement 335 dollars - soit une augmentation équivalente à moins de neuf centimes par jour - pour une personne appartenant à la moitié la plus pauvre de la population. (Reportage complémentaire de Jan Strupczewski ; rédaction d'Andrea Ricci et Stephen Coates)