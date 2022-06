Le PDG de Citi voit l'Europe entrer en récession plus que les États-Unis

Mme Fraser, qui dirige la troisième plus grande banque américaine et la plus internationale, est récemment rentrée d'un tour du monde avec des arrêts en Asie, en Europe et au Moyen-Orient, où elle a déclaré que ses conversations portaient sur "les trois R".

"Ce sont les taux, c'est la Russie et c'est la récession", a déclaré Mme Fraser, lors d'une conférence d'investisseurs à New York.

Mais Fraser a déclaré qu'en Europe, "l'aspect énergétique avait vraiment un impact sur un certain nombre d'entreprises dans certaines industries qui ne sont même pas compétitives à l'heure actuelle."

"En raison du coût de l'électricité et du coût de l'énergie, certaines d'entre elles cessent leurs activités. Donc, l'Europe semblait définitivement plus susceptible de se diriger vers une récession que ce que vous voyez aux États-Unis", a ajouté M. Fraser.

Selon M. Fraser, aux États-Unis, la question porte davantage sur les taux d'intérêt que sur la récession.

"Ce n'est certainement pas notre scénario de base qui le prévoit, mais ce n'est pas facile à éviter non plus", a ajouté M. Fraser.

Mercredi, le président-directeur général de JPMorgan & Chase, Jamie Dimon, a décrit les défis auxquels l'économie américaine est confrontée comme s'apparentant à un "ouragan", tandis que le président-directeur général de Goldman Sachs, John Waldron, a déclaré jeudi que la tourmente économique actuelle est l'une des plus difficiles auxquelles il ait jamais été confronté.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a ajouté à ce sentiment pessimiste, en déclarant qu'il a un "super mauvais pressentiment" à propos de l'économie et qu'il doit supprimer environ 10 % des emplois chez le constructeur de voitures électriques, dans un message envoyé jeudi intitulé "suspendez toutes les embauches dans le monde".

Les principales banques centrales, qui prévoient déjà des hausses de taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, préparent également un retrait commun des principaux marchés financiers dans le cadre d'un tout premier cycle de resserrement quantitatif mondial qui devrait restreindre le crédit et ajouter du stress à une économie mondiale déjà ralentie.

"On a l'impression que la BCE a quelques mois de retard, là où la Fed a réussi à s'attaquer à l'inflation, sans avoir la même flexibilité que les États-Unis", a déclaré M. Fraser.

Le marché du travail américain est resté fort en mai, selon des données publiées vendredi, les employeurs ayant embauché plus de travailleurs que prévu et maintenu un rythme assez soutenu d'augmentation des salaires. Les indices boursiers américains ont chuté vendredi, car le solide rapport sur l'emploi a conforté l'opinion selon laquelle la Réserve fédérale poursuivrait sa politique agressive de resserrement monétaire pour refroidir une inflation élevée depuis des décennies.

"Lorsque nous regardons ce dont les clients nous parlent d'un point de vue macroéconomique, je pense que la confiance est encore assez bonne parmi les PDG et les directeurs financiers", a ajouté Mme Fraser.

Mme Fraser s'attend également à ce que les marchés boursiers américains entrent dans une période de moindre volatilité et à ce que le gouvernement chinois lance une nouvelle série de mesures de relance budgétaire dans les mois à venir, alors que ce pays commence à s'ouvrir après les mesures de confinement liées à la pandémie de COVID-19.

En Chine, Mme Fraser a déclaré qu'elle "ne serait pas surprise de voir des mesures prises en matière de stimulus fiscal".