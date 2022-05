"Ma plus grande préoccupation concerne probablement les semi-conducteurs en provenance de Chine et l'impact du COVID dans cette partie du monde", a déclaré Peter Rawlinson, PDG de Lucid, lors d'une conférence organisée par le Financial Times.

Il a déclaré que Lucid a distribué l'emplacement des approvisionnements en puces dans le cadre de mesures d'atténuation.