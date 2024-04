L'indice de référence S&P 500 a progressé mardi à la suite des résultats positifs des entreprises de premier plan et alors que les investisseurs se concentraient sur les résultats trimestriels de Magnificent Seven et d'autres valeurs de croissance mégacapitales.

Tesla donne le coup d'envoi du cycle des bénéfices des poids lourds de la technologie après la clôture des marchés mardi. Elle sera suivie par les résultats d'autres grandes entreprises technologiques, dont Microsoft, Alphabet et Meta Platforms, plus tard dans la semaine.

Les marchés ont également été soutenus par les résultats positifs d'entreprises telles que General Motors, qui a augmenté de 5,2 % après les résultats trimestriels meilleurs que prévu du constructeur automobile.

Dix des onze secteurs de l'indice S&P 500 ont progressé, grâce aux gains enregistrés dans les secteurs des services de communication et de la technologie. Le secteur des matériaux du S&P était en baisse, entraîné par le sidérurgiste Nucor Corp, qui a perdu près de 7 % après la publication de résultats inférieurs à ceux du premier trimestre. "Le catalyseur d'aujourd'hui est que les marchés se concentrent à nouveau sur les résultats d'un large éventail de secteurs qui ont été solides", a déclaré Keith Lerner, co-responsable des investissements chez Truist Advisory Services à Atlanta.

À 15 h 05, le S&P 500 a gagné 57,76 points, soit 1,15 %, pour atteindre 5 068,36 et le Nasdaq Composite a gagné 251,90 points, soit 1,63 %, pour atteindre 15 703,21. Le Dow Jones Industrial Average a gagné 248,61 points, soit 0,65%, à 38 488,59.

Les données de mardi ont montré que l'activité commerciale américaine s'est ralentie en avril pour atteindre son plus bas niveau en quatre mois en raison d'une demande plus faible, tandis que les taux d'inflation ont légèrement diminué même si les prix des intrants ont fortement augmenté, ce qui suggère un possible soulagement à venir pour la hausse des prix à la consommation.

Les investisseurs surveilleront la publication de l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) de mars - l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale - qui est attendue vendredi.

Selon les données de LSEG, les marchés monétaires n'anticipent plus que 43 points de base de réduction des taux d'intérêt, contre 150 points de base au début de l'année.

"Le rapport PMI était un peu plus faible et le rapport sur l'emploi était un peu plus faible et le marché à ce stade considère qu'il s'agit d'une mauvaise nouvelle et d'une bonne nouvelle, ce qui signifie que les gens deviennent trop optimistes en ce qui concerne les attentes de la Fed", a ajouté M. Lerner.

Spotify a bondi de 14 % après que le géant suédois de la diffusion de musique en continu a annoncé un bénéfice brut supérieur à 1 milliard d'euros (1,1 milliard de dollars) pour la première fois.

Les prévisions à la hausse concernant le bénéfice annuel ont contribué à faire grimper les actions de GE Aerospace de près de 7 %. Danaher a gagné 7,5 % après que l'entreprise de sciences de la vie a dépassé les attentes en matière de bénéfices et de ventes trimestriels.

Les actions de JetBlue ont plongé de 17 %, le transporteur à bas prix ayant revu à la baisse ses prévisions de recettes annuelles à la suite de la médiocrité des recettes du premier trimestre.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 6,17 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 77 nouveaux sommets et 25 nouveaux creux sur le NYSE. Sur le Nasdaq, 3 166 titres ont progressé et 961 ont reculé, les valeurs en hausse étant plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 3,29 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 12 nouveaux plus hauts et un nouveau plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq a enregistré 48 nouveaux plus hauts et 76 nouveaux plus bas.