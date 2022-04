Le S&P et le Nasdaq perdent 1 % alors que la hausse des rendements pénalise les valeurs de croissance.

Le S&P et le Nasdaq ont chuté de plus de 1% lundi, la hausse des rendements obligataires ayant pesé sur les mégacapitalisations de croissance telles que Microsoft, Alphabet et Apple, les investisseurs étant sur le qui-vive avant les données sur l'inflation de mardi.

Les actions de Microsoft Corp, Apple Inc et Alphabet Inc ont chuté entre 1,9 % et 3,6 %, alors que le rendement de référence du Trésor à 10 ans a grimpé à 2,77 % après avoir touché un nouveau sommet de trois ans plus tôt dans la journée.

L'indice technologique S&P 500 a glissé de 2,2 %, tandis que l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a chuté de 1,7 %.

Les valeurs de croissance et technologiques leaders du marché, qui ont été soutenues par des taux d'intérêt historiquement bas, ont été mises sous pression depuis la fin du mois de mars suite aux signaux de la Réserve fédérale américaine indiquant qu'elle augmentera les taux de manière agressive afin de contrôler l'inflation galopante.

"Il y a simultanément une crainte au sujet de la croissance et cela est dû à une sorte de ralentissement dans la seconde moitié de l'année si nous regardons la croissance du PIB, ainsi qu'à la hausse des taux d'intérêt sur la partie avant de la courbe, ce qui fait que les gens s'inquiètent de la croissance à court terme", a déclaré Jim Cahn, responsable des investissements et du développement des affaires chez Wealth Enhancement Group.

Les données de mardi devraient montrer que les prix à la consommation américains ont bondi à 8,5 % en mars, un nouveau sommet depuis quatre décennies, en glissement annuel, après avoir atteint 7,9 % en février, le conflit en Ukraine faisant grimper les coûts de l'énergie.

Le constructeur de voitures électriques Tesla Inc a chuté de 3,6 % après que des données ont montré que les ventes de voitures en Chine ont plongé en mars, pénalisées par les mesures prises par le pays pour endiguer les épidémies de COVID-19.

Nvidia Corp a chuté de 6,0 % après que Baird a abaissé la note du fabricant de puces. Les valeurs de puces ont été parmi les pires victimes de la liquidation de la technologie, l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie ayant perdu 22,2 % depuis le début de l'année, comparé à la baisse de 13,8 % du Nasdaq.

Les investisseurs se concentreront également sur les grandes banques américaines, qui donnent mercredi le coup d'envoi de la saison des résultats du premier trimestre. On s'attend à ce qu'elles affichent une forte baisse de leurs bénéfices trimestriels par rapport à l'année précédente.

L'indice valeur du S&P 500, qui comprend les valeurs bancaires et énergétiques, a surpassé son homologue de croissance jusqu'à présent cette année, le premier étant presque stable, tandis que l'indice de croissance est en baisse de 12,8 %.

À 12 h 45 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average était en baisse de 235,40 points, soit 0,68 %, à 34 485,72, le S&P 500 était en baisse de 56,89 points, soit 1,27 %, à 4 431,39, et le Nasdaq Composite était en baisse de 239,36 points, soit 1,75 %, à 13 471,63.

Twitter Inc a augmenté de 1,9 % dans des échanges agités, inversant ses pertes de prémarché après que la société de médias sociaux a déclaré que le patron de Tesla, Elon Musk, a rejeté sa proposition de rejoindre le conseil d'administration de la société.

La société de médias et de streaming Warner Bros Discovery Inc, issue de la fusion de Discovery Inc et des actifs d'AT&T Inc pour un montant de 43 milliards de dollars, a chuté de 2,4 % lors de la première journée de négociation. Les actions AT&T ont gagné 6,8 %.

Les émissions en baisse ont été plus nombreuses que les émissions en hausse dans un rapport de 2,32 contre 1 sur le NYSE et de 2,14 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 34 nouveaux sommets sur 52 semaines et neuf nouveaux bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 26 nouveaux sommets et 271 nouveaux bas.