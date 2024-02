Le gouvernement américain a remboursé aux concessionnaires automobiles environ 135 millions de dollars en paiements anticipés de crédit d'impôt pour les véhicules électriques depuis le début de l'année jusqu'au 6 février, a déclaré le Trésor mercredi.

Avant 2024, les acheteurs d'automobiles américains ne pouvaient bénéficier du crédit de 7 500 dollars pour les nouveaux véhicules électriques ou du crédit de 4 000 dollars pour les véhicules électriques d'occasion que lorsqu'ils remplissaient leur déclaration d'impôts l'année suivante.

À partir du 1er janvier, les consommateurs pourront transférer les crédits à un concessionnaire automobile au moment de la vente, ce qui aura pour effet de réduire le prix d'achat du véhicule.

L'Internal Revenue Service a reçu plus de 25 000 rapports de vente, dont plus de 19 500 - ou 78 % - avec des demandes de paiement anticipé, et environ 135 millions de dollars ont été payés aux concessionnaires depuis le 1er janvier, a déclaré le Trésor en divulguant les chiffres non déclarés auparavant.

"Un mois après la mise en œuvre de cette disposition, la demande est forte pour ce nouveau rabais initial, ce qui permettra de poursuivre la croissance de ce secteur aux États-Unis", a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, dans un communiqué.

Les demandes de paiement anticipé concernent 17 500 véhicules électriques neufs et 2 000 véhicules d'occasion. Plus de 11 000 concessionnaires automobiles américains se sont inscrits au programme, dont plus de 8 000 pour des paiements anticipés.

En janvier, de nombreux VE ont perdu leur éligibilité aux crédits d'impôt après l'entrée en vigueur de nouvelles règles d'approvisionnement en batteries, notamment la Nissan Leaf, certains modèles 3 de Tesla, le Chevrolet Blazer EV, le Cadillac Lyriq, le Ford Mach-E et le Ford E-Transit.

En décembre, le ministère des finances a publié des lignes directrices visant à éloigner la chaîne d'approvisionnement américaine en véhicules électriques de la Chine. Le nombre de modèles de VE pouvant bénéficier de crédits d'impôt américains est passé de 43 à 19 le 1er janvier, mais depuis, Volkswagen a rétabli l'éligibilité des versions de son ID.4 EV.

Au moment de l'achat, les consommateurs doivent attester qu'ils respectent les plafonds de revenus pour bénéficier du crédit d'impôt, faute de quoi ils devront rembourser le gouvernement lorsqu'ils rempliront leur déclaration d'impôts. Pour les véhicules neufs, le plafond de revenu brut ajusté est de 300 000 dollars pour les couples mariés et de 150 000 dollars pour les particuliers.

La loi d'août 2022 sur la réduction de l'inflation a réformé le crédit d'impôt pour les véhicules électriques, exigeant que les véhicules soient assemblés en Amérique du Nord pour pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt, éliminant ainsi près de 70 % des modèles éligibles.

Elle a également créé un crédit d'impôt pour les VE d'occasion, levé les plafonds de 200 000 véhicules par constructeur pour les crédits, imposé des restrictions de revenus et de prix des véhicules et étendu les crédits aux véhicules loués.