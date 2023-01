La société sud-coréenne, qui fournit notamment Tesla et General Motors Co, a déclaré un bénéfice d'exploitation de 237 milliards de wons (192,92 millions de dollars) pour la période octobre-décembre, contre 76 milliards de wons un an plus tôt.

Ce résultat était conforme à la prévision moyenne des analystes de 256 milliards de wons, compilée par Refinitiv SmartEstimate.

(1 $ = 1 228,5000 wons)