Le bitcoin bondit de 8 %, en voie d'effacer cinq jours de pertes

LONDRES, 26 avril (Reuters) - Le bitcoin a bondi de 8% lundi et était en passe de mettre fin à cinq jours consécutifs de pertes, même si la crypto-monnaie a perdu près d'un cinquième de son record historique atteint au début du mois.

Le bitcoin était en hausse de 6,7 % à 52 452 dollars après avoir touché dimanche son plus bas niveau depuis début mars. D'autres pièces majeures, l'ethereum et le XRP, qui ont tendance à évoluer en tandem avec le bitcoin, étaient en hausse d'environ 5 % et 11 % respectivement.

Les crypto-monnaies ont fortement chuté vendredi, craignant que le projet du président américain Joe Biden d'augmenter les impôts sur les plus-values ne freine les investissements dans les actifs numériques, même si elles ont ensuite récupéré une partie de leurs pertes.

Le bitcoin a perdu plus de 19 % par rapport à son record du 14 avril de près de 65 000 dollars. Il n'en reste pas moins que la crypto-monnaie a augmenté de plus de 80 % cette année, grâce à son adoption croissante par les investisseurs traditionnels et des entreprises telles que Tesla Inc. (Reportage de Tom Wilson ; montage de Thyagaraju Adinarayan)