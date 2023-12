Le conflit de travail entre Tesla et le syndicat suédois IF Metall a mobilisé une multitude de syndicats de la région nordique, qui demandent tous au constructeur automobile de signer une convention collective.

Environ 130 travailleurs affiliés à IF Metall ont entamé une grève le 27 octobre, déclenchant des grèves de solidarité - une tactique de solidarité des travailleurs non affectés - de la part des dockers, des nettoyeurs et des concessionnaires automobiles.

Les grèves de solidarité sont généralement légales dans les pays nordiques, ce qui contraste fortement avec les États-Unis où de telles actions sont largement interdites.

Dans les années 1990, l'entreprise américaine de jouets Toys "R" Us a signé une convention collective avec ses 130 employés suédois après une grève de trois mois qui s'est également accompagnée de grèves de solidarité et de blocages.

Voici un aperçu des actions de solidarité qui augmentent la pression sur Tesla en perturbant potentiellement sa chaîne d'approvisionnement en Suède, où le modèle Y de Tesla est la voiture neuve la plus vendue depuis le début de l'année :

SUÈDE

Le syndicat suédois des travailleurs des transports s'est engagé en novembre à bloquer le chargement et le déchargement des voitures Tesla dans les ports du pays. Un syndicat de dockers a également déclaré qu'il ne manipulerait pas les voitures Tesla dans les ports suédois à partir du 17 novembre.

Le 20 novembre, Seko, qui représente les travailleurs des services et des communications, a commencé à bloquer la livraison et la collecte du courrier et des colis sur les lieux de travail suédois de Tesla par les entreprises de logistique PostNord et CityMail, coupant ainsi l'accès du constructeur de véhicules électriques aux plaques d'immatriculation délivrées par l'autorité de transport du pays.

Le syndicat des fonctionnaires a déclaré que ses membres chez PostNord, qui appartient aux États suédois et danois, interrompraient les livraisons à Tesla à partir du 21 novembre.

Le syndicat des électriciens a promis en novembre de bloquer les travaux de réparation électrique dans les installations et les stations de recharge de Tesla, et un syndicat de peintres a averti qu'il prévoyait d'arrêter de peindre les voitures Tesla.

Le syndicat des travailleurs de l'entretien des bâtiments a interrompu tous les travaux liés au constructeur automobile à partir du 17 novembre, tandis qu'un syndicat des travailleurs du bâtiment s'est engagé à interrompre les travaux de maintenance et de construction dans les ateliers d'entretien de Tesla.

Le syndicat des travailleurs des transports a déclaré le 13 décembre qu'il cesserait de collecter les déchets dans les ateliers de Tesla en Suède à partir du 24 décembre.

Les travailleurs syndiqués d'Hydro Extrusions, une filiale de l'entreprise norvégienne d'aluminium et d'énergie Hydro, ont cessé de travailler sur les produits automobiles Tesla à partir du 24 novembre. Les travailleurs sont membres de IF Metall.

Le syndicat suédois des musiciens a déclaré le 14 novembre qu'il bloquerait certaines musiques sur les systèmes multimédia des voitures Tesla.

Certains fonds de pension suédois ont exhorté Tesla à signer l'accord avec le syndicat, mais se sont abstenus jusqu'à présent de vendre des actions.

NORVÈGE

Le plus grand syndicat du secteur privé norvégien a déclaré le 6 décembre qu'il commencerait à bloquer les expéditions de voitures Tesla destinées au marché suédois à partir du 20 décembre, à moins que le constructeur automobile ne parvienne à un accord avec IF Metall.

Le syndicat a déclaré qu'il avait l'intention d'envoyer un "signal clair à Tesla" et de faire le nécessaire pour garantir le blocage de toute expédition de véhicules vers la Suède via la Norvège, mais il a refusé de préciser les mesures qu'il pourrait prendre.

DANEMARK

Le syndicat danois des dockers a déclaré le 5 décembre qu'il ne déchargerait ni ne transporterait de voitures fabriquées par Tesla pour des clients suédois.

PensionDanmark, l'un des plus grands fonds de pension danois, a déclaré le 6 décembre qu'il avait décidé de vendre ses participations dans Tesla en raison du refus du constructeur automobile de conclure des accords avec les syndicats.

FINLANDE

Le syndicat finlandais des travailleurs du transport a déclaré le 7 décembre que ses dockers ne chargeraient pas les véhicules et composants Tesla destinés à la Suède dans tous les ports finlandais à partir du 20 décembre. (Compilé par Jesus Calero et Greta Rosen Fondahn à Gdansk, édité par Milla Nissi, Christina Fincher et Mark Potter)