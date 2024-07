Le constructeur chinois BYD a accru son avance sur Tesla à Singapour au cours du premier semestre de cette année, selon des données gouvernementales, soulignant ainsi le défi que représentent les ventes des rivaux chinois pour le plus grand constructeur mondial de véhicules électriques.

La forte croissance de BYD à Singapour, l'un des plus petits marchés automobiles de la région, souligne l'ambition de l'entreprise chinoise de dominer le marché de l'Asie du Sud-Est, où les marques de voitures à essence du Japon et de la Corée du Sud sont populaires et où Tesla n'a pas encore établi une grande présence.

L'entreprise chinoise a déjà connu un premier succès dans la région, revendiquant la Thaïlande comme son plus grand marché à l'étranger alors qu'elle développe des partenariats de distribution avec des conglomérats locaux.

Tesla a annoncé mardi sa marge bénéficiaire la plus faible en plus de cinq ans et n'a pas atteint les objectifs de Wall Street pour le deuxième trimestre, pénalisé par la concurrence croissante des prix de ses rivaux dans un contexte de fort ralentissement de la demande mondiale de véhicules électriques.

En revanche, BYD a enregistré une hausse de 21 % de ses ventes au deuxième trimestre et poursuit son expansion agressive en dehors de la Chine, notamment en ouvrant cette semaine ses premiers magasins au Viêt Nam, où Tesla n'a pas encore commencé à vendre des véhicules.

BYD a également intensifié ses efforts de marketing à Singapour, une petite île riche de 5,9 millions d'habitants où les taxes sur les véhicules sont parmi les plus élevées au monde. Elle a ouvert deux restaurants où les consommateurs peuvent déguster des plats inspirés de ses modèles de voitures et réserver un essai de conduite.

Les ventes de VE de BYD à Singapour ont bondi de 83 % au premier semestre de cette année par rapport à l'ensemble de l'année 2023, pour atteindre 2 587 unités, tandis que Tesla, qui arrive en deuxième position, n'a vendu que 28 voitures de plus au cours de la période par rapport à l'année dernière, soit 969 Teslas sur les routes.

Il y a peu de différence de prix entre BYD et Tesla à Singapour, où les propriétaires de voitures doivent acheter un certificat qui coûte environ 100 000 dollars singapouriens (74 000 dollars).

Singapour souhaite mettre un terme à l'achat de voitures à moteur à combustion à partir de 2030. Les ventes de VE dans la ville-État ont représenté environ un tiers des ventes totales de véhicules au cours du premier semestre de cette année.

Sur le marché plus large de l'Asie du Sud-Est, Tesla a vu sa part de marché tomber à 4 % au premier trimestre de cette année, contre 6 % un an plus tôt, alors que le marché global des VE a progressé de 37 % au cours de la même période, selon les dernières données du cabinet d'études Counterpoint. (1 $ = 1,3454 dollar singapourien) (Reportage de Xinghui Kok ; Rédaction de Miyoung Kim et Miral Fahmy)