Les constructeurs automobiles chinois Nio et Zhejiang Geely Holding Group ont annoncé mercredi qu'ils avaient signé un accord de partenariat stratégique sur l'échange de batteries, qui les amènera à travailler ensemble sur les normes, la technologie et le développement de modèles.

Cet accord fait de Geely, dont les marques vont de Volvo à Zeekr, le deuxième constructeur automobile à signer un partenariat d'échange de batteries avec le fabricant chinois de véhicules électriques Nio.

Nio, qui cherche à réduire ses coûts, a annoncé la semaine dernière un partenariat avec Changan Automobile.

L'échange de batteries permet aux conducteurs de remplacer rapidement les batteries épuisées par des batteries entièrement chargées, sans avoir à brancher le véhicule à une borne de recharge.

Geely et Nio adopteront un modèle de "co-investissement, co-construction, partage et coopération", ont déclaré les entreprises.

Elles chercheront à établir un mécanisme efficace de gestion des actifs des batteries, à mettre en place une opération unifiée d'échange de batteries et à développer des véhicules à batterie échangeable compatibles avec les systèmes d'échange de batteries de l'autre partie, ont ajouté les entreprises.

Nio cherche à améliorer sa rentabilité. Elle a réduit ses effectifs et reporté ses investissements à long terme afin d'améliorer son efficacité et de réduire ses coûts face à une concurrence croissante depuis que le constructeur automobile américain Tesla a lancé une guerre des prix au début de l'année.

L'échange de batteries pourrait soulager les réseaux électriques aux heures de pointe, lorsque les conducteurs rechargent leurs véhicules, mais les analystes et les dirigeants du secteur estiment qu'il ne sera possible que si les batteries deviennent plus standardisées.

Nio, qui prévoit de presque doubler le nombre total de ces stations en Chine cette année, fait partie des quelques fabricants de VE qui misent sur l'échange de batteries en tant qu'option d'alimentation majeure pour les VE.

En 2021, Geely a déclaré qu'il visait à mettre en place 5 000 stations d'échange de batteries pour les VE dans le monde d'ici à 2025.

Geely a déclaré qu'il avait actuellement 300 stations en service et qu'il continuerait à construire des stations seul ainsi qu'en collaboration avec Nio. (Reportage de la salle de presse de Pékin et de Brenda Goh ; rédaction de Jacqueline Wong et Jamie Freed)