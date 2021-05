Le dogecoin s'envole après les tweets de Musk sur les améliorations "prometteuses" du système.

"Travailler avec les devs de Doge pour améliorer l'efficacité des transactions du système. Potentiellement prometteur", a déclaré Musk sur Twitter. Le dogecoin est passé d'environ 0,43 $ à 0,52 $ sur la bourse de crypto-monnaies Binance immédiatement après le tweet.

Pratiquement sans valeur à la fin de 2020, le dogecoin est devenu la quatrième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, selon CoinMarketCap.com, et a plus que centuplé cette année, les spéculateurs ayant investi dans cette classe d'actifs.