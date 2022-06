Le fabricant chinois de VE Nio fabriquera ses propres packs de batteries à partir de 2024

Nio, prévoit de commencer à produire un pack de batteries de 800 volts au second semestre 2024, a déclaré son président William Li aux analystes lors d'une conférence téléphonique jeudi.

La plupart des véhicules électriques fonctionnent avec des batteries de 400 volts, tandis que les voitures électriques Taycan de Porsche sont alimentées par des packs de batteries lithium-ion de 800 volts, qui se rechargent plus rapidement.

M. Li a déclaré que Nio - qui compte plus de 400 employés travaillant sur la recherche et le développement de technologies de batteries - prévoit également d'utiliser une combinaison de batteries autoproduites et de batteries d'origine externe à long terme, un plan similaire à celui de Tesla.

Li a déclaré que Nio prévoit d'utiliser des packs de batteries autoproduits pour sa nouvelle marque grand public, qui devrait être prête à la vente au cours du second semestre 2024. Le prix de ces nouveaux modèles devrait se situer entre 200 000 et 300 000 yuans (30 000 à 45 000 dollars), a-t-il ajouté.

Nio a déclaré que les coûts des batteries auraient augmenté au deuxième trimestre après le renouvellement en avril d'un accord avec son unique fournisseur de batteries, CATL.

La société a déclaré jeudi que sa perte nette s'était réduite à 1,8 milliard de yuans au premier trimestre, contre 4,9 milliards un an plus tôt.

Mais Nio prévoit des livraisons comprises entre 23 000 et 25 000 véhicules au cours du trimestre se terminant le 30 juin, en baisse par rapport aux 25 768 du premier trimestre, reflétant une baisse générale de la production des principaux constructeurs automobiles en raison d'un verrouillage de deux mois du COVID-19 à Shanghai.

Les actions de Nio cotées aux États-Unis, qui ont clôturé en baisse de 7,7 % jeudi, ont perdu 44 % de leur valeur depuis le début de l'année.

(1 $ = 6,6796 yuan renminbi chinois)