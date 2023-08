Le fabricant de véhicules électriques Lucid a réduit les prix de ses berlines de luxe Air de 12 400 dollars dans le cadre d'une offre, a-t-il déclaré samedi, dans un contexte de concurrence accrue dans l'industrie américaine des VE et de guerre des prix déclenchée par Tesla.

Lucid a réduit le prix de l'Air Pure de 5 000 dollars, passant de 87 400 dollars à 82 400 dollars, et les prix des versions Touring et Grand Touring, plus puissantes, de 12 400 dollars, passant à 95 000 dollars et 125 600 dollars, ajoutant que l'offre serait valable jusqu'à épuisement des stocks.

Un porte-parole de Lucid a déclaré que la société n'était pas en mesure de fournir des détails sur la quantité de stock qui fera partie de cette offre.

La Model S de Tesla et sa version performante Model S Plaid - concurrentes directes de l'Air - sont vendues à 88 490 et 108 490 dollars, contre 104 990 et 135 990 dollars au début de l'année.

Il y a plus d'un an, Lucid, qui est détenue majoritairement par le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, et ses pairs ont dû augmenter les prix de leurs voitures en raison de la hausse des prix des matières premières et des goulets d'étranglement persistants de la chaîne d'approvisionnement provoqués par le COVID-19, qui ont durement frappé l'industrie automobile.

Mais la hausse des taux d'intérêt visant à juguler l'inflation et les craintes de récession ont freiné la demande des consommateurs, ce qui a incité le leader du marché, Tesla, à réduire ses prix cette année.

Cette situation a eu des répercussions sur l'ensemble du secteur, ce qui a rendu difficile la conquête de parts de marché pour les start-ups déficitaires telles que Lucid, qui doivent également faire face à la concurrence des constructeurs automobiles traditionnels qui lancent des modèles électriques.

Un crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars au titre de la loi sur la réduction de l'inflation aide certains modèles à bas prix à séduire les clients, mais les voitures plus chères telles que la Lucid's Air ne sont pas éligibles.

La société Lucid, basée à Newark, en Californie, devrait afficher des pertes croissantes lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre, lundi, après avoir annoncé une baisse de la production entre avril et juin en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement. (Reportage d'Abhirup Roy à San Francisco ; édition de Jonathan Oatis)