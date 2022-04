Le juge estime que Tesla est responsable envers un ancien employé noir qui a allégué des préjugés, mais réduit le montant de l'indemnisation.

Un juge fédéral a déclaré mercredi que Tesla Inc était responsable envers un opérateur d'ascenseur noir qui a déclaré que la société de voitures électriques avait ignoré les abus raciaux dans l'usine où il travaillait, mais a réduit à 15 millions de dollars la somme de près de 137 millions de dollars accordée par le jury.

Le juge de district américain William Orrick à San Francisco a rendu sa décision après que les jurés aient estimé en octobre dernier que Tesla avait soumis Owen Diaz à un environnement hostile dans l'usine Tesla de Fremont, en Californie, en permettant et en ne mettant pas fin au racisme auquel il était confronté.

Diaz, qui a travaillé à l'usine pendant neuf mois en 2015 et 2016, a déclaré que d'autres employés utilisaient des insultes racistes lorsqu'ils s'adressaient à lui, et qu'ils avaient gribouillé des croix gammées et des insultes, dont le "mot N", sur les murs des salles de bain. Il a également déclaré qu'un superviseur avait dessiné une caricature raciste près de son poste de travail.

Dans une décision de 43 pages, Orrick a déclaré que les preuves soutenaient amplement la conclusion du jury selon laquelle Tesla était responsable du préjudice émotionnel "profond" subi par Diaz et des mesures disciplinaires "souvent inadéquates" prises par la société.

Mais le juge a réduit les dommages compensatoires de Diaz à 1,5 million de dollars par rapport aux 6,9 millions de dollars "excessifs" accordés par le jury, et a réduit les dommages punitifs à 13,5 millions de dollars par rapport aux 130 millions de dollars "inconstitutionnellement élevés" accordés par le jury.

Bernard Alexander, un avocat de Diaz, a déclaré dans une interview que son client avait l'intention de faire appel de la réduction des dommages et intérêts.

"Nous sommes heureux que le tribunal ait confirmé la conclusion du jury selon laquelle la conduite de Tesla était absolument répréhensible", a déclaré M. Alexander.

"Le montant de 15 millions de dollars est substantiel, mais il est loin de refléter le préjudice causé à M. Diaz, ou le caractère répréhensible de la conduite de Tesla", a-t-il ajouté.

Tesla et ses avocats n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. La société avait cherché à limiter les dommages compensatoires et punitifs à 300 000 $ chacun.

Dirigée par le milliardaire Elon Musk, Tesla fait face à des revendications similaires dans d'autres procès.

Dans l'une de ces affaires, le département californien de l'emploi équitable et du logement a allégué en février que les travailleurs noirs de l'usine de Fremont subissaient un harcèlement constant, mais voyaient leurs plaintes ignorées.

Tesla a précédemment qualifié cette action en justice d'erronée et a déclaré avoir adopté des politiques visant à prévenir et à punir les comportements racistes.

Les dommages compensatoires sont censés couvrir les pertes réelles, tandis que les dommages punitifs sont censés punir et dissuader les violations.

Selon les précédents de la Cour suprême des États-Unis, les dommages-intérêts punitifs doivent généralement être inférieurs à 10 fois les dommages compensatoires.

Les experts juridiques avaient qualifié le montant initial de 137 millions de dollars accordé à Diaz comme l'un des plus importants pour un seul plaignant alléguant une discrimination sur le lieu de travail.

L'affaire est Diaz v Tesla Inc et al, U.S. District Court, Northern District of California, No. 17-06748. (Reportage de Jonathan Stempel et Daniel Wiessner à New York ; Montage de Christian Schmollinger et Kenneth Maxwell)