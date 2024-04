Tesla fait un pari risqué en réorientant les efforts de sa plateforme de petites voitures vers les robotsaxis, car l'introduction réussie de véhicules qui se conduisent eux-mêmes n'est pas pour demain, et la technologie se heurte à des obstacles d'ordre technique et réglementaire.

Reuters a rapporté vendredi que Tesla avait annulé son projet de voiture à bas prix et qu'elle continuerait à développer des robotsaxis autopilotés sur la même plateforme. M. Musk a répondu par un message sur sa plateforme X.com que "Reuters ment (encore)". Il n'a pas identifié d'inexactitudes spécifiques.

Tesla n'a pas pu être joint immédiatement pour commenter le calendrier de développement des véhicules à conduite autonome, mais M. Musk a déclaré par la suite sur X : "Tesla Robotaxi unveil on 8/8" (dévoilement de Tesla Robotaxi le 8/8).

Selon les analystes, le fait de mettre davantage l'accent sur les robotaxis s'accompagne de plus de risques pour le plus grand fabricant de VE au monde en raison de la complexité de la technologie impliquée.

"Tous les autres ont découvert que ce qu'ils pensaient être un projet de deux ou trois ans s'avère être un projet de 10 ou 20 ans", a déclaré Philip Koopman, professeur à l'université Carnegie Mellon qui travaille sur la sécurité des véhicules autonomes. "Tesla l'a également constaté.

Le développement des véhicules autonomes ne s'est pas fait sans heurts. Dans un exemple récent, la société Ghost Autonomy, spécialisée dans les logiciels de conduite autonome, a mis fin mercredi à ses activités dans le monde entier, invoquant l'incertitude quant à la réalisation de bénéfices.

L'automne dernier, l'unité autonome Cruise de General Motors a fait l'objet d'un examen réglementaire après qu'un de ses véhicules a heurté et traîné un piéton, ce qui a conduit le constructeur automobile américain à supprimer des emplois et à réduire ses dépenses d'un milliard de dollars. Mary Barra, PDG de GM, a toutefois déclaré en février que la technologie autonome présentait "d'énormes avantages" et que l'entreprise disposait d'un "atout incroyablement précieux".

M. Musk, de Tesla, a choisi de développer des véhicules autonomes avec des radars et des caméras, mais sans lidar, une technologie de télédétection qui utilise la lumière laser pulsée comme les radars utilisent les ondes radio.

Quiconque développe des véhicules à conduite autonome devra le prouver avec un an ou deux de performances parfaites, ce dont l'industrie est loin, a-t-il ajouté.

Le Lidar offre des avantages tels que la capacité de fonctionner dans n'importe quelles conditions d'éclairage et une plus grande portée que les caméras, mais les caméras ont une meilleure reconnaissance visuelle, selon les responsables de l'industrie.

Certains investisseurs et analystes de Tesla ont déclaré qu'il était beaucoup plus difficile pour Tesla d'évaluer une activité de robot-taxi qu'une voiture à bas prix.

Tesla a promis que toutes ses voitures seraient entièrement autonomes il y a huit ans, et même s'ils ont modifié leur approche à plusieurs reprises au cours de cette période, beaucoup pensent qu'ils sont encore à des années de l'autonomie complète, a déclaré John Krafcik, ancien PDG de Waymo, la société de technologie de conduite autonome d'Alphabet.

Les ambitions de Teslas en matière de robotaxi s'inscrivent dans un contexte de surveillance sans précédent, avec des poursuites judiciaires et des enquêtes gouvernementales qui remettent en cause les affirmations agressives du constructeur automobile sur les capacités de ses systèmes d'aide à la conduite Autopilot et Full Self-Driving. Ces systèmes sont conçus pour aider à la conduite, au freinage et au changement de voie, et ne sont pas considérés comme autonomes.

Tesla a accepté de rappeler plus de 2 millions de véhicules équipés du système Autopilot en décembre, sous la pression des autorités américaines de régulation de la sécurité, et de mettre en place une mise à jour logicielle à distance du système afin d'ajouter davantage d'alertes au conducteur, bien qu'il conteste les préoccupations du gouvernement en matière de sécurité.

Le rappel a fait suite à une enquête de l'Agence nationale américaine de la circulation routière (NHTSA) sur les accidents impliquant la technologie, qui a soulevé des inquiétudes quant à l'insuffisance des mesures de protection pour lutter contre les conducteurs inattentifs.

Tesla fait également l'objet d'une enquête criminelle du ministère américain de la justice concernant les affirmations selon lesquelles les véhicules du constructeur peuvent se conduire tout seuls.

Tesla a explicitement prévenu les conducteurs qu'ils devaient garder les mains sur le volant et garder le contrôle des véhicules, et que le système Autopilot ne rendait pas ses voitures autonomes.

Bryant Walker Smith, professeur à l'université de Caroline du Sud spécialisé dans la législation sur les véhicules autonomes, a déclaré que les véhicules Tesla ne peuvent actuellement pas supporter un véritable robotaxi.

L'examen approfondi du système d'aide à la conduite de Tesla fait suite à une série de promesses non tenues pendant plusieurs années et à des déclarations très discutables de la part de Tesla et de son PDG concernant les capacités et les échéances à court terme de la conduite automatisée, a-t-il déclaré.

En outre, Tesla doit se conformer aux règles fédérales et locales relatives aux flottes de taxis et aux essais de véhicules autonomes, ont indiqué des représentants de l'industrie. La question de la responsabilité dans une voiture sans conducteur n'a pas non plus été réglée.

Selon l'État, le développement de robotsaxis peut nécessiter l'obtention de permis de déploiement et d'essai qui peuvent être retirés par la suite. En octobre, le département californien des véhicules à moteur a suspendu un permis pour l'unité Cruise de GM après qu'un de ses robotsaxis a heurté et traîné un piéton.

En 2022, les autorités américaines chargées de la sécurité ont mis à jour certaines réglementations afin de permettre aux véhicules entièrement autonomes d'être déployés et testés sans les commandes manuelles traditionnelles telles que le volant et les pédales. Les autorités ont souligné que ces véhicules doivent toujours offrir les mêmes niveaux de protection des occupants que ceux conduits par des humains.

Mais si Tesla réussit, cela ouvrira l'industrie à un plus grand nombre de consommateurs que ceux qui peuvent actuellement s'offrir les Teslas les plus chères, ont déclaré des représentants de l'industrie.

Jamie Meyers, analyste chez Laffer Tengler Investments, qui détient des actions Tesla, est impressionné par l'innovation du constructeur automobile et y croit toujours.

"Tesla est plus ou moins là du point de vue de l'ingénierie... et c'est une adjacence naturelle", a-t-il déclaré dans un courriel. "Et compte tenu de l'association de la marque Tesla avec une marque de qualité supérieure, nous pensons que les gens seraient plus enclins à participer.