Le personnel de Tesla en Allemagne élira un nouveau comité d'entreprise la semaine prochaine. Le syndicat IG Metall espère ainsi avoir plus d'influence sur les salaires et les conditions de travail après avoir accusé le constructeur automobile américain de ne pas prendre les mesures de sécurité adéquates.

Un incendie criminel présumé a entraîné l'arrêt de la production de l'usine près de Berlin pendant une semaine au début du mois, ce qui a incité le directeur général de Tesla, Elon Musk, à se rendre sur place cette semaine.

Les élections du nouveau comité d'entreprise, qui se tiendront du 18 au 20 mars, visent à pourvoir 39 sièges, selon IG Metall, le principal syndicat allemand, qui a présenté 106 candidats pour tenter d'obtenir une majorité.

Cela lui permettrait d'élire le président du comité et d'exercer un plus grand contrôle sur les domaines dans lesquels le syndicat s'est opposé au constructeur automobile, qui est connu pour sa position critique à l'égard des syndicats.

IG Metall demande notamment l'embauche de nouveaux salariés, une meilleure planification des heures de travail, au moins 20 jours de congés gratuits, une meilleure protection de la santé, plus de sécurité, des salaires plus élevés et des heures de travail plus courtes.

Trop souvent, des économies sont réalisées sur la protection contre les accidents pour "Tesla Speed". Cela doit changer", a déclaré Dirk Schulze, directeur de district d'IG Metall, dans un communiqué.

Afin de mettre fin au manque de personnel dans les équipes, des travailleurs temporaires devraient être embauchés, a ajouté le syndicat.

Michaela Schmitz, l'actuelle responsable du comité d'entreprise de l'usine, a déclaré à Reuters par courriel que de nombreux progrès avaient été réalisés au cours des deux dernières années, notamment des augmentations de salaire allant jusqu'à 18 %, des améliorations en matière de santé et de sécurité au travail et des avantages sociaux, y compris des vélos en libre-service et des trajets en bus gratuits.

"Tous les succès susmentionnés ont été obtenus sans syndicat ni convention collective, rapidement, facilement et sur mesure pour Giga Berlin", a-t-elle déclaré, ajoutant que cela signifiait qu'il n'y avait pas besoin "d'influences extérieures à l'avenir" - sous-entendu IG Metall.

En octobre, Tesla a rejeté les allégations d'IG Metall selon lesquelles les dispositions en matière de santé et de sécurité dans sa gigafactory près de Berlin étaient inadéquates, affirmant que la protection des travailleurs était une priorité absolue.

L'année dernière, l'entreprise a également augmenté les salaires des 12 500 travailleurs de l'usine, ce que le chef régional d'IG Metall, Dirk Schulze, a salué à l'époque, tout en continuant à réclamer de meilleures conditions de travail dans l'usine. (Reportage de Christoph Steitz ; rédaction de Barbara Lewis et Clelia Oziel)