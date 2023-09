Les déclarations préliminaires ont commencé jeudi dans le premier procès américain sur les allégations selon lesquelles la fonction d'aide à la conduite Autopilot de Tesla a conduit à un décès, et ses résultats pourraient aider à façonner des cas similaires à travers le pays.

Le procès, qui se tient devant un tribunal de l'État de Californie, découle d'une action civile alléguant que le système Autopilot a poussé le propriétaire Micah Lees Model 3 à dévier soudainement d'une autoroute à l'est de Los Angeles à 65 miles par heure (105 km/h), à percuter un palmier et à prendre feu, le tout en l'espace de quelques secondes.

L'accident de 2019 a tué Lee et grièvement blessé ses deux passagers, dont un garçon de 8 ans qui a été éventré, selon des documents judiciaires. Le procès, intenté contre Tesla par les passagers et la succession de Lee, accuse Tesla de savoir que l'Autopilot et d'autres systèmes de sécurité étaient défectueux lorsqu'il a vendu la voiture.

"Un constructeur automobile ne devrait jamais vendre aux consommateurs des véhicules expérimentaux", a déclaré Jonathan Michaels, un avocat des plaignants, dans sa déclaration d'ouverture du procès à Riverside, en Californie.

Il a déclaré que lorsque Lee, 37 ans, a acheté le pack complet de capacités d'autoconduite de Tesla pour 6 000 dollars pour sa Model 3 en 2019, le système était en "bêta", ce qui signifie qu'il n'était pas encore prêt à être commercialisé.

Tesla a nié toute responsabilité, affirmant que M. Lee avait consommé de l'alcool avant de prendre le volant. Le constructeur de véhicules électriques affirme également qu'il n'était pas clair si le système Autopilot était activé au moment de l'accident.

Tesla a testé et déployé son système Autopilot et son système plus avancé de conduite autonome complète (FSD), que le directeur général Elon Musk a présenté comme crucial pour l'avenir de son entreprise, mais qui a fait l'objet d'un examen réglementaire et juridique.

Tesla a remporté un procès éclair à Los Angeles en avril avec une stratégie consistant à dire qu'elle informe les conducteurs que sa technologie nécessite une surveillance humaine, malgré le nom "Autopilot". Une Model S a fait une embardée dans un trottoir en 2019 et blessé son conducteur, et les jurés ont déclaré à Reuters après le verdict qu'ils pensaient que Tesla avait averti les conducteurs de son système et que la distraction du conducteur était à blâmer.

Les enjeux sont plus importants dans le procès de cette semaine, et dans d'autres affaires, car des personnes sont mortes. Tesla et les avocats des plaignants se sont affrontés lors de la phase préparatoire pour déterminer les preuves et les arguments que chaque partie pourrait présenter.

Tesla, par exemple, a gagné une demande d'exclusion de certaines déclarations publiques de Musks sur l'Autopilot. Toutefois, les avocats des victimes de l'accident peuvent faire valoir que le taux d'alcoolémie de M. Lees était inférieur à la limite légale, selon les documents déposés au tribunal.

Le procès, devant la Cour supérieure du comté de Riverside, devrait durer quelques semaines. (Reportage de Dan Levine et Hyunjoo Jin à San Francisco ; rédaction de Matthew Lewis)