Le rebond des marchés boursiers américains face à un test clé de l'inflation

Malgré une semaine mouvementée, le S&P 500 est toujours en hausse de plus de 5 % par rapport aux plus bas du mois dernier, qui ont vu l'indice de référence étendre son déclin à près de 20 % par rapport à son sommet historique. L'indice a récemment perdu environ 14 % par rapport à son record du 3 janvier, après avoir perdu 1 % au cours de la semaine dernière.

Une hausse supplémentaire pourrait dépendre du fait que les investisseurs croient ou non que les décideurs politiques font des progrès contre la flambée des prix. Des signes indiquant que l'inflation reste forte pourraient renforcer les arguments en faveur d'un resserrement monétaire encore plus agressif, ce qui pourrait effrayer un marché déjà malmené par les craintes qu'une Fed belliciste ne porte un coup sérieux à la croissance américaine.

"Ce marché devrait rester dans une fourchette jusqu'à ce que nous ayons un mouvement significatif de baisse de l'inflation", a déclaré Mona Mahajan, stratégiste d'investissement senior chez Edward Jones, qui favorise actuellement les actions de grande capitalisation par rapport aux petites capitalisations, étant donné la capacité des grandes entreprises à absorber les coûts des intrants et des salaires plus élevés. "Il est clair que l'impression de la semaine prochaine sera déterminante".

L'indice des prix à la consommation (IPC) pour les 12 mois jusqu'en avril a augmenté de 8,3 %, en baisse par rapport au taux annuel de 8,5 % rapporté le mois précédent, qui était le plus grand gain en glissement annuel en 40 ans. Le rapport d'inflation de vendredi pour le mois de mai est l'une des dernières données clés avant la réunion de la Fed des 14 et 15 juin, au cours de laquelle il est largement attendu que la banque centrale augmente les taux de 50 points de base supplémentaires.

Si l'inflation "continue d'être un problème, la Fed pourrait ne pas avoir l'option de se laisser aller plus tard cette année", a déclaré Paul Nolte, gestionnaire de portefeuille chez Kingsview Investment Management, ajoutant que "plus les taux d'intérêt sont élevés, plus le marché est en difficulté."

M. Nolte a allégé les positions en actions dans l'ensemble des portefeuilles qu'il gère, en particulier dans les actions de croissance, et a augmenté les niveaux de liquidités, soulignant des facteurs tels que les valorisations encore élevées des actions.

LES INVESTISSEURS PÈSENT LES DONNÉES

Le rapport sur l'IPC intervient alors que les investisseurs évaluent l'impact sur la croissance du resserrement monétaire de 75 points de base déjà effectué par la Fed cette année. Les données sur l'emploi publiées vendredi ont montré que les employeurs américains ont embauché plus de travailleurs que prévu en mai et ont maintenu un rythme soutenu d'augmentation des salaires, des signes de vigueur qui pourraient maintenir la Fed sur la voie d'un resserrement agressif de sa politique monétaire.

Entre-temps, les opinions sombres de plusieurs grands chefs d'entreprise, dont Jamie Dimon de JPMorgan Chase et Elon Musk de Tesla, ont pesé sur les espoirs que la banque centrale puisse refroidir l'inflation sans nuire à l'économie. Musk a déclaré dans un courriel aux cadres qu'il a un "super mauvais pressentiment" au sujet de l'économie et qu'il doit supprimer environ 10 % des emplois chez le constructeur de voitures électriques, a rapporté Reuters vendredi. [L1N2XQ0PI]

Le point de vue des investisseurs sur l'inflation est essentiel à la façon dont ils évaluent les actions, car des prix plus élevés ont généralement incité la Fed à augmenter les taux d'intérêt, les rendements obligataires plus élevés réduisant à leur tour la valeur des futurs bénéfices des entreprises. La hausse des prix entraîne également une augmentation des coûts pour les entreprises et les consommateurs.

Le S&P 500 se négocie à environ 18,7 fois ses bénéfices sur 12 mois, une évaluation riche par rapport à d'autres périodes inflationnistes qui suggère que les investisseurs pensent que le niveau actuel de hausse des prix pourrait ne pas durer, selon Jeff Buchbinder, stratège en actions chez LPL Financial.

LPL pense que l'inflation finira par baisser cette année et que les sociétés ont une solide dynamique de bénéfices. L'objectif de fin d'année de la société pour le S&P 500 se situe entre 4 800 et 4 900, ce qui, dans la fourchette basse, représente environ 16 % de plus que le niveau de l'indice vendredi après-midi.

D'autres se sont montrés moins optimistes. En début de semaine, les stratèges de Morgan Stanley ont qualifié le dernier rebond de "bear market rally" et, citant les tendances négatives des bénéfices et des indicateurs économiques, ont prévu que le S&P 500 tomberait aux alentours de 3 400 d'ici la mi-août.

"Il y a un consensus sur le fait que nous avons probablement vu les impressions élevées ou les chiffres de l'inflation maximale dans le rétroviseur", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez National Securities. "Si cela s'avère ne pas être vrai ... cela va faire basculer le panier à pommes pour les marchés".