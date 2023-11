NEW YORK, 21 novembre - Le contrôleur de la ville de New York, Brad Lander, a déclaré mardi à Reuters que le conseil d'administration de Tesla devrait sanctionner le PDG Elon Musk s'il ne s'excuse pas d'avoir approuvé un commentaire antisémite sur sa plateforme de médias sociaux X.

Lander supervise environ 946 millions de dollars en actions Tesla pour les fonds de retraite publics de la ville de New York. Ce montant équivaut à une participation d'environ 0,1 % dans le constructeur de véhicules électriques. Les remarques de M. Lander font de lui le dernier actionnaire de Tesla à demander au fabricant de véhicules électriques de freiner M. Musk. Auparavant, de petits investisseurs, dont Nia Impact Capital et Ross Gerber, PDG de Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, avaient exprimé leur inquiétude quant à l'action de M. Musk.

Le 15 novembre, M. Musk a approuvé un message antisémite sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter. Ce message affirmait à tort que des membres de la communauté juive attisaient la haine contre les Blancs. M. Musk a déclaré que l'auteur du message disait "la vérité".

M. Lander a déclaré mardi que l'action de M. Musk créait des problèmes pour Tesla, citant une section du code d'éthique commerciale du constructeur automobile qui interdit l'intimidation "à tous les niveaux de l'organisation".

"Il y a un risque réel que s'il est perçu comme antisémite, cela puisse avoir de réelles répercussions sur les ventes et la valeur de Tesla", a déclaré M. Lander.

On ne sait pas encore si le conseil d'administration de Tesla prendra des mesures. Il a soutenu M. Musk lors de diverses controverses, qu'il s'agisse du règlement d'accusations de fraude avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis ou du temps et des ressources que le PDG a consacrés à d'autres entreprises telles que le fabricant de fusées SpaceX, la startup de puces cérébrales Neuralink, l'entrepreneur de tunnels Boring Company et X. Il l'a également défendu lorsque des actionnaires ont contesté sa rémunération de 56 milliards de dollars devant les tribunaux.

Tesla n'a pas répondu aux questions concernant les commentaires de M. Lander mardi.

Les actions de Tesla, dont la valeur a presque doublé cette année, se négociaient mardi à peu près au même niveau qu'avant que M. Musk n'approuve le message antisémite du 15 novembre.

M. Musk a depuis nié être antisémite, et la directrice générale de X, Linda Yaccarino, a déclaré aux employés que "les données révéleront la véritable histoire" des efforts déployés par l'entreprise pour lutter contre l'antisémitisme.

Selon M. Lander, le conseil d'administration de Tesla devrait indiquer clairement à M. Musk qu'il doit prendre des mesures telles que le retrait de son message et la présentation d'excuses. Si M. Musk ne le fait pas, le conseil d'administration de Tesla devrait envisager des mesures telles que la réduction de son salaire, sa suspension ou son licenciement, a ajouté M. Lander.

"Le conseil d'administration doit lui demander des comptes, mais ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, c'est de montrer comment les gens peuvent évoluer et changer", a déclaré M. Lander.

M. Lander a reconnu que les contributions de M. Musk au succès de Tesla pourraient rendre le conseil d'administration réticent à prendre des mesures à son encontre. Il a écrit lundi à Robyn Denholm, présidente du conseil d'administration de Tesla, pour lui dire que l'absence d'action montrerait que le code d'éthique commerciale de Tesla est "sans dents".

Il a également cité le cas de l'icône de l'automobile Henry Ford, dont le rôle dans la perpétuation de l'antisémitisme a été reconnu comme un problème en septembre par le président de la Fondation Ford.

L'approbation par M. Musk du message antisémite a été condamnée par la Maison Blanche, qui a accusé M. Musk de "promouvoir de manière odieuse la haine antisémite et raciste", ce qui "va à l'encontre de nos valeurs fondamentales en tant qu'Américains".

M. Musk est le principal détenteur d'actions de Tesla, avec une participation de 20,6 %, selon la dernière circulaire de sollicitation de procurations de l'entreprise. Les conseillers en procuration, qui recommandent aux investisseurs de voter lors des assemblées annuelles d'actionnaires, ont critiqué le conseil d'administration de Tesla sur des questions telles que son indépendance

De grandes entreprises annonceurs ont fui X depuis que Musk l'a racheté en octobre 2022, suite aux inquiétudes des groupes de défense des droits civiques qui craignaient que la réduction de la modération des contenus n'entraîne une forte augmentation des discours haineux.

Plusieurs autres ont quitté le site ces derniers jours après qu'un rapport de l'organisme de surveillance libéral Media Matters for America a indiqué que des contenus faisant la promotion du nazisme apparaissaient à côté de leurs publicités. M. Musk a nié ces faits et a poursuivi Media Matters en justice lundi.

M. Musk a également fait plusieurs commentaires visant l'Anti-Defamation League, une organisation à but non lucratif qui lutte contre l'antisémitisme. Tesla et Musk se défendent également contre les allégations de discrimination ou de harcèlement racial ou sexuel à l'encontre de travailleurs dans le cadre d'actions intentées par des agences de protection des droits civils fédérales et étatiques.

Lors d'un appel public aux investisseurs mardi, Kristin Hull, de Nia Impact Capital, a déclaré que les commentaires de M. Musk constituaient "la première fois que les investisseurs ont eu à faire face à un PDG qui ne semble pas chercher le meilleur pour sa propre marque [...]. Nous demandons donc au conseil d'administration d'intervenir et de trouver une solution".

La semaine dernière, Nia a demandé au conseil d'administration de Tesla de prendre des mesures à l'encontre de Musk, telles que "la censure par le conseil d'administration, la rétrogradation, la réaffectation, la suspension ou la révocation"