Le gouvernement américain devrait bloquer les importations d'automobiles et de pièces détachées chinoises à bas prix en provenance du Mexique, a déclaré vendredi un groupe de défense de l'industrie manufacturière américaine, avertissant que ces importations pourraient menacer la viabilité des constructeurs automobiles américains.

"L'introduction de voitures chinoises bon marché - qui sont si bon marché parce qu'elles sont soutenues par le pouvoir et le financement du gouvernement chinois - sur le marché américain pourrait finir par être un événement de niveau d'extinction pour le secteur automobile américain", a déclaré l'Alliance for American Manufacturing dans un rapport.

Le groupe affirme que les États-Unis devraient s'efforcer d'empêcher les automobiles et les pièces fabriquées au Mexique par des entreprises ayant leur siège en Chine de bénéficier d'un accord de libre-échange nord-américain. "La porte de sortie commerciale laissée ouverte aux importations d'automobiles chinoises doit être fermée avant qu'elle n'entraîne des fermetures massives d'usines et des pertes d'emplois aux États-Unis", indique le rapport.

Les véhicules et les pièces produits au Mexique peuvent bénéficier d'un traitement préférentiel dans le cadre de l'accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, ainsi que d'un crédit d'impôt de 7 500 dollars pour les véhicules électriques (VE), selon le rapport.

L'ambassade de Chine à Washington a répondu que les exportations automobiles chinoises "reflètent le développement de haute qualité et la forte innovation de l'industrie manufacturière chinoise...". Le développement rapide de l'industrie automobile chinoise a permis de fournir au monde entier des produits rentables et de grande qualité".

La question a suscité un regain d'intérêt après la publication d'informations selon lesquelles la société chinoise BYD envisage d'implanter une usine de véhicules électriques au Mexique. BYD, connu pour ses modèles moins chers et sa gamme plus variée, a récemment dépassé son plus grand rival, Tesla, pour devenir le premier fabricant mondial de VE en termes de ventes.

Tesla a annoncé il y a près d'un an son intention de construire une usine dans l'État de Nuevo Leon, dans le nord du Mexique. En octobre, le Mexique a déclaré qu'un fournisseur chinois de Tesla et une entreprise technologique chinoise investiraient près d'un milliard de dollars dans l'État.

Un groupe bipartisan de législateurs américains a demandé à l'administration Biden d'augmenter les droits de douane sur les véhicules fabriqués en Chine et d'étudier les moyens d'empêcher les entreprises chinoises d'exporter vers les États-Unis à partir du Mexique.

Un groupe de législateurs a demandé à la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, d'augmenter les droits de douane de 27,5 % sur les véhicules chinois et a déclaré que son bureau "doit également être prêt à faire face à la prochaine vague de véhicules (chinois) qui seront exportés à partir de nos autres partenaires commerciaux, tels que le Mexique, étant donné que les constructeurs automobiles (chinois) cherchent à établir des opérations stratégiques en dehors de la Chine".

Le PDG de l'Alliance for Automotive Innovation, John Bozzella, a déclaré que les réglementations environnementales proposées par les États-Unis pourraient permettre à la Chine de "s'implanter plus solidement dans la chaîne d'approvisionnement américaine en batteries pour véhicules électriques et, à terme, sur notre marché automobile".

Le Trésor américain a publié en décembre des lignes directrices sur le crédit d'impôt de 7 500 dollars pour les véhicules électriques, afin d'éloigner la Chine de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques aux États-Unis. (Reportage de David Shepardson ; Rédaction de Leslie Adler et William Mallard)