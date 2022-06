Les États-Unis proposent des normes pour les projets de recharge rapide des véhicules électriques

Les règles exigeraient que les stations de recharge de VE financées par le gouvernement utilisent des chargeurs rapides DC et disposent d'au moins quatre ports capables de recharger simultanément quatre VE et chacun doit avoir une puissance égale ou supérieure à 150 kW. Elle interdirait également aux stations de recharge d'exiger une adhésion pour les utiliser.

L'USDOT affirme que le fait d'exiger les chargeurs les plus rapides actuellement disponibles contribuera à "permettre des solutions de recharge pratiques."

Le déploiement d'un réseau national de bornes de recharge de VE rapides et fiables est essentiel aux efforts de l'administration Biden pour inciter davantage d'Américains à passer aux véhicules électriques, même si les efforts pour obtenir un financement supplémentaire substantiel pour les VE au Congrès sont au point mort.

D'ici 2030, le président Joe Biden souhaite que 50 % de tous les nouveaux véhicules vendus soient des modèles électriques ou hybrides rechargeables et que 500 000 nouvelles stations de recharge de VE soient installées. Il ne s'est pas prononcé en faveur de l'élimination progressive des ventes de nouveaux véhicules à essence d'ici 2030.

Les normes visent à garantir que le réseau de recharge des VE financé par le gouvernement "est convivial, fiable et accessible à tous les Américains, et interopérable entre les différentes sociétés de recharge, avec des systèmes de paiement, des informations sur les prix, des vitesses de recharge et autres similaires", a déclaré l'USDOT.

La nouvelle règle proposée par la Federal Highway Administration garantirait que les propriétaires de VE puissent utiliser des stations de recharge dans tout le pays, avec "des systèmes de paiement, des informations sur les prix (et) des vitesses de recharge similaires".

"Tout le monde devrait pouvoir trouver une station de recharge fonctionnelle au moment et à l'endroit où il en a besoin - sans s'inquiéter de payer plus cher ou d'obtenir un service moins bon en raison de l'endroit où il vit", a déclaré le secrétaire aux transports Pete Buttigieg.

Les règles garantiront que les stations de VE construites dans tout le pays puissent communiquer et fonctionner sur les mêmes plateformes logicielles. Les États devront exploiter les ports de charge financés par le gouvernement fédéral pendant au moins cinq ans.

Les chargeurs de VE devront fonctionner 97 % du temps et établir des normes de données pour que les applications tierces puissent fournir des informations en temps réel sur l'état de la charge.

Les règles proposées fixent des normes de certification pour les travailleurs qui installent, exploitent et entretiennent les chargeurs de VE.