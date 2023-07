Les investisseurs investissent dans des options haussières sur les actions de Rivian Automotive, et certains acteurs du marché affirment que ces achats ont aidé l'action du fabricant de véhicules électriques (VE) à enregistrer une série record de neuf jours de hausse.

Les actions Rivian, qui ont décollé la semaine dernière après que la société ait annoncé des livraisons trimestrielles de véhicules supérieures aux prévisions, ont augmenté de 83 % au cours des huit dernières séances de bourse. Quelque 831 000 contrats d'options Rivian ont été échangés lundi, soit deux fois son volume quotidien moyen.

Selon Daniel Kirsch, responsable des options chez Piper Sandler, une grande partie des transactions sur options a consisté en l'achat par les investisseurs d'"options d'achat à très court terme", ajoutant que l'activité sur les options avait contribué à faire grimper les actions de Rivian.

Les achats importants d'options d'achat hors de la monnaie - des contrats qui ne sont pas rentables mais qui sont susceptibles de prendre de la valeur si l'action grimpe - peuvent parfois donner un élan supplémentaire au prix d'une action.

Ce phénomène, parfois appelé "gamma squeeze", se produit lorsque les teneurs de marché qui ont vendu les options d'achat couvrent leur risque en achetant l'action sous-jacente, ce qui contribue à faire monter le cours de l'action. Ce phénomène s'est produit ces dernières années pour les actions de diverses sociétés populaires auprès des acheteurs d'options, d'AMC à Tesla.

"Cela me rappelle beaucoup ce que les gens faisaient avec Tesla lorsqu'elle montait tous les jours... en achetant les options d'achat hors de l'argent les plus courtes et en essayant de la faire monter", a déclaré M. Kirsch, notant que le commerce d'options de Rivian était alimenté par un mélange de particuliers et d'acteurs institutionnels.

Rivian était la troisième société individuelle la plus échangée sur le marché des options américain lundi, derrière des sociétés beaucoup plus importantes comme Tesla et Apple Inc, avec environ 42 % du volume d'échange des contrats devant expirer vendredi.

Les options sur un autre nom d'EV, Nio Inc, ont également été activement négociées lundi, ce qui en fait la 10e société individuelle la plus échangée sur le marché des options. (Reportage de Saqib Iqbal Ahmed ; rédaction d'Ira Iosebashvili et de Will Dunham)