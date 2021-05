Les acheteurs doivent se méfier de la frénésie des "altcoins" qui affecte le bitcoin.

Les rivaux du bitcoin gagnent des parts de marché sur les achats au détail.

Sa part du marché cryptographique de 2 000 milliards de dollars est la plus faible depuis deux ans.

Une armée de petits investisseurs se concentre sur le plaisir et les gains, pas sur le risque.

Beaucoup, comme le Dogecoin, sont à peine utilisés dans les transactions réelles.

La volatilité peut exposer les nouveaux investisseurs à un risque élevé.

LONDRES, 18 mai (Reuters) - Les petits rivaux du bitcoin érodent sa part du marché des devises numériques, qui représente 2 000 milliards de dollars. Parmi les dizaines d'autres qui le talonnent, la plupart n'ont guère d'utilité en dehors du commerce financier, mais peu d'investisseurs qui alimentent leur essor semblent s'en inquiéter.

Parmi les principaux "altcoins" (nom donné à toutes les crypto-monnaies autres que le bitcoin), certains, comme l'ethereum, aspirent à devenir l'épine dorsale d'un futur système financier. D'autres, comme le Dogecoin, n'ont pas de telles ambitions et sont à peine utilisées dans les paiements ou les affaires.

Pour l'armée de petits parieurs qui y investissent de l'argent, leur histoire et la volatilité inhérente qui expose ceux qui y investissent à des pertes potentiellement importantes importent peu.

Au lieu de cela, les acheteurs voient la possibilité d'un profit rapide, ou au moins d'un parcours divertissant.

OH, C'EST AMUSANT

Demi Staal, un ingénieur électricien de 27 ans basé à La Haye, détient un portefeuille d'altcoins d'une valeur d'environ 8 000 dollars.

Parmi ses précédents jeux : un pari de 30 euros (36 dollars) sur Shiba Inu, un spin-off de Dogecoin qui est brièvement devenu l'une des 20 plus grosses crypto-monnaies ce mois-ci.

"Je pense que c'est une pièce de plaisanterie, tout comme Dogecoin", a déclaré Staal, qui a doublé son argent sur cette transaction. "Je l'ai vu listé sur mon échange il y a quelques jours et je me suis dit 'oh, c'est amusant, je vais l'acheter'".

Parallèlement aux perspectives de plaisir et de gains, cependant, les altcoins sont en proie à la volatilité.

De telles fluctuations de prix peuvent laisser les investisseurs fortement démunis et, contrairement au bitcoin et en fonction du cadre réglementaire de la bourse sur laquelle ils sont achetés, beaucoup ne peuvent être échangés sur les bourses contre d'autres pièces numériques plutôt que d'être échangés contre des devises fortes.

Alors que les investisseurs s'emparent de ses rivaux, la part du bitcoin dans le marché des crypto-monnaies a chuté de 70 % cette année à environ 45 %, selon le chercheur américain Coin Metrics, tandis que sa part du volume des échanges sur le principal marché d'échange Binance a diminué de moitié pour atteindre 23 %, selon le fournisseur de données CryptoCompare.

Sa capitalisation boursière se maintient autour de 800 milliards de dollars et, bien que toutes les crypto-monnaies continuent de fonctionner en dehors du cadre réglementaire du système financier mondial classique, elles sont plus largement acceptées pour les paiements que leurs homologues.

La deuxième plus grande monnaie, l'ethereum, est en train de rattraper son retard, ayant plus que quadruplé cette année pour atteindre environ 380 milliards de dollars, car de plus en plus de plates-formes de prêt en crypto-monnaies de "finance décentralisée" en peer-to-peer ont commencé à utiliser sa blockchain.

L'envolée de l'Ethereum a suscité un intérêt plus large pour l'univers des altcoins de la part d'investisseurs particuliers ayant de l'argent à brûler, dans le cadre d'une tendance qui a également alimenté l'utilisation d'applications de trading telles que Robinhood et alimenté une reprise des actions, dont GameStop Corp, alimentée par les médias sociaux.

"Le fait que le marché des crypto-monnaies soit ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 le rend plus accessible aux personnes qui travaillent", a déclaré Amar Rai, un consultant en risques de 25 ans dont les investissements en crypto-monnaies ont doublé depuis mars de l'année dernière.

QUI A LAISSÉ SORTIR LE DOGE ?

Une demi-douzaine d'autres investisseurs en altcoin, tous des hommes d'une vingtaine d'années, ont déclaré à Reuters qu'ils fondaient leurs décisions sur des informations glanées sur des sites comme Reddit, Twitter et TikTok.

À mesure que des monnaies comme l'ethereum - dont les partisans affirment qu'elles vont transformer la finance - se développent, l'utilisation des tendances des médias sociaux comme point de référence a entraîné l'essor d'autres monnaies offrant peu de perspectives.

Prenez Dogecoin : lancé comme une blague en 2013, son logo représente un chien Shiba Inu largement utilisé dans les mèmes. Mais cela n'a pas freiné son ascension.

Il a grimpé de plus de 10 000 % cette année pour devenir le cinquième jeton le plus important avec une capitalisation boursière de plus de 60 milliards de dollars, mais cette hausse n'a pas coïncidé avec une croissance de l'utilisation courante pour les paiements, et avec une offre illimitée, il n'a pas la rareté qui a attiré les investisseurs inquiets de l'inflation vers le bitcoin.

Au lieu de cela, il a pris de l'ampleur grâce aux tweets d'un partisan de premier plan : Elon Musk, le patron de Tesla.

La semaine dernière, le dogecoin a bondi d'environ 25 % après que M. Musk a déclaré qu'il travaillait avec ses développeurs pour améliorer son efficacité. Le Dogecoin avait auparavant chuté d'un tiers après que Musk l'ait qualifié d'"arnaque".

Staal, l'investisseur de La Haye, a déclaré qu'il avait récemment perdu après avoir acheté du Dogecoin.

"J'en ai acheté il y a quelques semaines, juste pour le plaisir", a-t-il déclaré. "J'ai juste mis quelques centaines d'euros là-dedans. Mais ça n'a pas marché pour moi, je l'ai acheté au mauvais moment."

Plus bas dans la chaîne alimentaire se trouve Shiba Inu, qui a grimpé de plus de 2 000 % en quatre jours jusqu'au 11 mai.

Les pièces individuelles de l'essaimage de Dogecoin ne valent qu'une fraction de cent et n'ont pratiquement aucune utilité pratique, tandis que son site Web le qualifie d'"expérience de construction communautaire spontanée décentralisée".

Pour Austin Alexander, 24 ans, plombier à Vancouver, cela se traduit par des bénéfices.

"Je suis intéressé par l'argent", a-t-il dit, ayant commencé à acheter des Shiba Inu il y a environ quatre semaines. "La technologie derrière est intéressante, mais c'est l'argent qui m'intéresse".

Le spin-off est toujours évalué à environ 6 milliards de dollars, selon CryptoMarketCap, bien qu'il ait sombré de 60% au cours de la semaine dernière.

(1 $ = 0,8226 euros)

(Reportage de Tom Wilson ; reportages supplémentaires d'Elizabeth Howcroft ; édition de John Stonestreet)