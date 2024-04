Les rangs des acheteurs potentiels de Tesla aux États-Unis s'amenuisent, selon une étude réalisée par la société d'intelligence économique Caliber, qui attribue cette baisse en partie à la personnalité polarisante du PDG Elon Musk.

Alors que Tesla a continué à afficher une forte croissance de ses ventes l'année dernière, aidé par des réductions de prix agressives, le fabricant de véhicules électriques devrait annoncer de faibles ventes trimestrielles dès mardi.

Le "score de considération" de Caliber pour Tesla, fourni exclusivement à Reuters, est tombé à 31% en février, soit moins de la moitié de son sommet de 70% en novembre 2021, lorsqu'il a commencé à suivre l'intérêt des consommateurs pour la marque.

Le score de considération de Tesla a chuté de 8 points de pourcentage par rapport au seul mois de janvier, alors même que les scores de Caliber pour Mercedes, BMW et Audi, qui produisent des modèles à essence ainsi que des VE, ont progressé au cours de la même période, atteignant 44-47%.

Tesla n'a pas répondu à une demande de commentaire. Par le passé, M. Musk a accusé les taux d'intérêt élevés de freiner la demande des consommateurs pour des produits de grande consommation comme les voitures.

Caliber a cité de fortes associations entre la réputation de Tesla et celle de Musk pour expliquer les résultats.

"Il est très probable que Musk lui-même contribue à la dégradation de la réputation", a déclaré Shahar Silbershatz, PDG de Caliber, à Reuters, précisant que l'enquête de son entreprise montre que 83 % des Américains associent Musk à Tesla.

Reuters s'est entretenu avec cinq experts du marketing, des sondages et de l'automobile qui ont déclaré que les controverses entourant les politiques et les déclarations publiques de plus en plus à droite de M. Musk pèsent sur la marque et la demande de Tesla.

"Il est déjà assez difficile de gagner des ventes sans entrer dans la politique", a déclaré Tim Calkins, professeur de marketing à la Kellogg School of Management de l'Université Northwestern.

Les craintes économiques, le manque de nouveaux modèles abordables et la concurrence croissante de rivaux moins chers comme le Chinois BYD ont également été cités par les analystes de Wall Street comme des facteurs de pression sur Tesla.

Les ventes globales de véhicules électriques aux États-Unis devraient augmenter de 15 % au premier trimestre de cette année, selon les estimations de l'institut de recherche Cox Automotive. Les ventes de Tesla devraient augmenter de 3 %.

"Le ralentissement des véhicules électriques s'annonce comme un ralentissement de Tesla", a déclaré Stephanie Valdez Streaty, analyste chez Cox Automotive, lors d'une conférence téléphonique jeudi.

Les nouvelles immatriculations de Teslas en Californie - leur plus grand marché aux États-Unis - ont enregistré leur première baisse en plus de trois ans au quatrième trimestre 2023, même si les ventes de VE ont augmenté dans l'ensemble.

Le mois dernier, au moins cinq analystes ont réduit le prix cible de Tesla, estimant que le constructeur automobile pourrait afficher des résultats de livraison décevants au premier trimestre. Les actions de Tesla sont en baisse de près de 30 % depuis le début de l'année.

La personnalité hors norme de M. Musk a profité à Tesla lorsqu'il a promu la lutte contre le changement climatique en réimaginant les voitures comme des ordinateurs électriques élégants sur roues, capables de battre les voitures à essence en termes d'apparence, de performance et de maniabilité.

Tesla a connu une croissance annuelle fulgurante de ses ventes pendant plus d'une décennie.

A SUSCITÉ LA CONTROVERSE

Ces dernières années, le milliardaire a suscité la controverse par ses commentaires et ses actions, notamment son ralliement au parti républicain et son approbation de commentaires antisémites sur X. Musk a nié être antisémite.

Lorsqu'un investisseur lui a demandé, lors d'une conférence téléphonique en janvier 2023, si ses commentaires politiques nuisaient à la marque et aux ventes de Tesla, M. Musk a répondu qu'il était "raisonnablement populaire", faisant référence à ses 127 millions de followers sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

"Que vous me détestiez, que vous m'aimiez ou que vous soyez indifférent, voulez-vous la meilleure voiture ou ne voulez-vous pas la meilleure voiture ? a déclaré Musk lors d'un autre événement en novembre.

Le cabinet de conseil en évaluation de marques Brand Finance a constaté que la réputation de Tesla s'est dégradée en 2023 aux États-Unis, aux Pays-Bas, en France, au Royaume-Uni et en Australie. La réputation de Tesla n'a pas souffert en Chine, où l'accès aux informations sur l'entreprise et son PDG a pu être limité, ni en Allemagne.

Aux États-Unis, une enquête réalisée par la société d'analyse des consommateurs CivicScience et transmise en exclusivité à Reuters a révélé que 42 % des personnes interrogées avaient une opinion défavorable de M. Musk en février, contre 34 % en avril 2022, lorsque M. Musk a révélé sa participation dans Twitter.

"Un nombre modeste mais croissant d'acheteurs de véhicules électriques sont de plus en plus rebutés par le comportement et la politique d'Elon Musk et trouvent maintenant des alternatives viables à Tesla sur le marché", a déclaré Ed Kim, président de la société de conseil AutoPacific, basée en Californie.

Ce groupe comprend Jonny Page, un consultant basé à Londres qui travaille avec des startups axées sur le climat et qui achètera un VE cet été. Ce ne sera pas une Tesla.

M. Page, 36 ans, a déclaré que sa décision était en partie due à des préoccupations concernant la sécurité des Tesla, mais surtout au comportement "déséquilibré" de M. Musk. "Je ne veux pas mettre un seul centime dans les poches de cet homme", a déclaré M. Page.

"JE NE PEUX PAS REVENIR À L'ESSENCE"

La réputation de Tesla reste excellente auprès de nombreuses personnes.

L'étude de marché S&P Mobility montre que Tesla bénéficie de la plus grande fidélité parmi les grandes marques automobiles, 68 % des propriétaires ayant choisi une autre Tesla lors de l'achat d'une nouvelle voiture l'année dernière.

Christian Cook, propriétaire d'une Tesla Model 3 au Texas, qui s'est déclaré de droite, a déclaré que les actions de Musk ne faisaient aucune différence et qu'il était "en train de s'endormir face aux manigances".

Kat Beyer, militante pour le climat dans le Wisconsin, a déclaré qu'elle voulait éviter Tesla en raison du soutien de Musk aux Républicains, mais a fini par acheter un Model Y l'année dernière en raison du manque de VE dotés d'une infrastructure de recharge fiable.

"C'est difficile de conduire la voiture associée à lui", a déclaré Mme Beyer. "Mais je ne peux pas revenir à l'essence".