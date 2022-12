Les actions Tesla accentuent leurs pertes en raison des inquiétudes liées à la demande en Chine.

L'action, qui est tombée à son plus bas niveau en plus de deux ans, a été le plus grand frein à l'indice de référence S&P 500 et à l'indice Nasdaq à forte composante technologique.

Elle a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le début du mois d'octobre, les investisseurs s'inquiétant du fait que Twitter accaparait une grande partie du temps du directeur général Elon Musk, qui s'inquiète de la vente de sa participation dans le constructeur de voitures électriques.

Les réductions de production du constructeur automobile le plus précieux au monde dans l'usine de Shanghai interviennent dans un contexte de hausse du nombre d'infections au COVID-19 dans le pays.

"Il ne fait aucun doute qu'il existe des craintes concernant la demande", a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital, citant une réduction des prévisions de livraison du rival chinois Nio Inc sur le marché clé.

M. Hayes a également ajouté que l'action Tesla était confrontée à une "tempête parfaite" de taux d'intérêt élevés, de vente de pertes fiscales et de ventes d'actions par certains fonds qui détiennent une quantité importante d'actions Tesla.

La vente de pertes fiscales consiste pour un investisseur à vendre un actif avec une perte en capital pour réduire ou éliminer le gain en capital réalisé par d'autres investissements, à des fins fiscales.

Pendant ce temps, une analyse de Reuters a montré que les prix des voitures Tesla d'occasion baissaient plus rapidement que ceux des autres constructeurs automobiles, ce qui pèse sur la demande pour les nouveaux véhicules de la société qui sortent de la chaîne de montage.