Les actions Tesla dégringolent, en voie de connaître le pire mois de leur histoire

L'action a baissé de près de 10 % jeudi, à son plus bas niveau depuis septembre 2020, après que le site Web du constructeur automobile a montré qu'il proposait des remises de 7 500 $ sur les véhicules électriques Model 3 et Model Y livrés aux États-Unis ce mois-ci.

L'action de Tesla a dégringolé de 36 % jusqu'à présent en décembre, ce qui la met sur la voie de la pire performance mensuelle de son histoire. En comparaison, les actions de Tesla ont chuté de 22 % en mars 2020, lorsque la pandémie de coronavirus a fait basculer les marchés financiers.

Graphique : Mouvements des actions de Tesla en pourcentage par mois - https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/TESLA/zjvqjjmyypx/chart.png

Le rachat de Twitter par Musk pour 44 milliards de dollars en octobre a été marqué par le chaos et la controverse, certains investisseurs se demandant si le milliardaire n'est pas trop distrait pour diriger correctement Tesla. Musk a également vendu pour près de 40 milliards de dollars de ses actions Tesla cette année, ce qui ajoute à la pression sur le titre, les investisseurs craignant qu'il ne vende davantage pour maintenir Twitter à flot.

De plus, Tesla a déclaré en octobre qu'elle s'attendait à ne pas atteindre son objectif de livraison de véhicules cette année, et les analystes craignent que la hausse des taux d'intérêt et une économie en difficulté n'entament la demande.

La valeur boursière de Tesla s'élevait à plus de 600 milliards de dollars lorsqu'elle a rejoint le S&P 500 en décembre 2020, ce qui en faisait la sixième société américaine cotée en bourse la plus précieuse à cette époque. Depuis, sa capitalisation boursière s'est réduite à environ 400 milliards de dollars, et elle est désormais la huitième société la plus précieuse de Wall street, juste derrière Exxon Mobil Corp, et juste devant Tencent Holding Ltd.

La valeur boursière de Tesla a récemment été dépassée par les valeurs combinées de Volkswagen AG, Toyota Motor Corp, Hyundai Motor, General Motors Co, Ford Motor Co et BMW pour la première fois depuis plus d'un an, un revirement majeur après que les actions ont grimpé de près de 2 000 % de 2018 à leur sommet de 2021. Tesla reste de loin le premier vendeur de véhicules électriques.

Graphique : La valeur boursière de Tesla décline en tête par rapport à ses rivaux -

Les analystes étant de plus en plus inquiets pour Tesla, l'objectif de cours médian des analystes implique désormais une capitalisation boursière d'un peu plus de 800 milliards de dollars, contre 1 100 milliards de dollars en avril, selon les données de Refinitiv.

Graphique : Capitalisation boursière de Tesla vs objectifs de prix des analystes -