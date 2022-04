Les actions asiatiques démarrent prudemment, les rendements du Trésor continuent de grimper

En raison d'un jour férié en Chine, les échanges ont été lents et l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a baissé de 0,1 %.

Le Nikkei japonais est resté stable, tandis que les contrats à terme sur les actions du S&P 500 ont reculé de 0,2 % et ceux du Nasdaq de 0,3 %.

Alors que les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine s'éternisent, des rapports sur les atrocités commises par la Russie ont conduit l'Allemagne à déclarer que l'Occident accepterait d'imposer davantage de sanctions dans les jours à venir.

Le ministre allemand de la défense a également déclaré que l'Union européenne doit discuter de l'interdiction de l'importation de gaz russe, une mesure qui ferait probablement grimper les prix encore plus haut tout en forçant une sorte de rationnement énergétique en Europe.

Les données publiées la semaine dernière ont montré que l'inflation dans l'UE avait déjà atteint un niveau record, ce qui met la pression sur la Banque centrale européenne pour qu'elle freine l'emballement des prix alors même que la croissance ralentit fortement.

"Il semble vraiment qu'il soit temps pour la BCE d'agir", ont averti les analystes d'ANZ dans une obligation. "Alors que la BCE sera prudente quant à la hausse des taux, il semble certainement qu'elle devrait agir plus tôt pour abolir son programme d'assouplissement quantitatif."

La Réserve fédérale américaine a déjà relevé ses taux et on la voit faire beaucoup plus après le solide rapport sur les salaires de mars publié vendredi. De nombreux responsables de la Fed doivent s'exprimer lors d'événements publics cette semaine, avec la perspective de nouveaux bruits hawkish, et le procès-verbal de la dernière réunion de politique monétaire est attendu mercredi.

"Nous nous attendons maintenant à ce que la Fed procède à une hausse de 50 points de base en mai, juin et juillet, avant de ralentir légèrement le rythme en procédant à des hausses de 25 points de base aux réunions de septembre, novembre et décembre", a déclaré Kevin Cummins, économiste en chef pour les États-Unis chez NatWest Markets.

"Cela amènera le taux des fonds en territoire restrictif plus rapidement, avec 2,50-2,75 % à la fin de l'année 2022."

Les investisseurs ont réagi en martelant les bons du Trésor à court terme et en inversant davantage la courbe des taux, le marché ayant évalué le risque que tout ce resserrement conduise finalement à une récession.

Lundi, les rendements à deux ans ont atteint leur plus haut niveau en trois ans, à 2,49 %, et ont largement dépassé le rendement à 10 ans, à 2,410 %.

Le bond des rendements a soutenu le dollar américain, en particulier par rapport au yen étant donné que la Banque du Japon a agi à plusieurs reprises la semaine dernière pour maintenir ses rendements obligataires près de zéro.

Le dollar s'échangeait fermement à 122,63 yens et n'est pas loin de son récent pic de sept ans à 125,10. L'euro a dérivé à 1,1041 $ et pourrait encore baisser si l'UE agit effectivement pour stopper les flux de gaz en provenance de la Russie, qui qualifie son action en Ukraine d'"opération spéciale".

Le Dollar Index était dernièrement à 98,617, après avoir récemment rebondi entre 97,681 et 99,377.

La hausse des rendements obligataires au niveau mondial a pesé sur l'or, qui ne rapporte rien, et le métal est resté bloqué à 1 923 dollars l'once. [GOL/]

Pendant ce temps, les prix du pétrole ont chuté après que les Émirats arabes unis et le groupe Houthi, aligné sur l'Iran, aient salué une trêve qui mettrait fin aux opérations militaires à la frontière entre l'Arabie saoudite et le Yémen, apaisant ainsi certaines inquiétudes quant à d'éventuels problèmes d'approvisionnement. [O/R]

Le pétrole a glissé de 13 % la semaine dernière - la plus forte baisse hebdomadaire en deux ans - après que le président américain Joe Biden ait annoncé la plus grande libération de réserves pétrolières jamais réalisée par les États-Unis.

Le Brent a été coté pour la dernière fois 86 cents plus bas à 103,53 $, tandis que le brut américain a perdu 80 cents à 98,47 $. [O/R]