(Alliance News) - Les actions de DG Innovate PLC ont doublé lundi après l'annonce de la restructuration du conseil d'administration et des efforts de collecte de fonds.

La société, spécialisée dans l'amélioration durable des technologies liées aux véhicules électriques et au stockage de l'énergie, a nommé trois nouveaux directeurs exécutifs pour diriger ses opérations.

Peter Bardenfleth-Hansen occupera le poste de directeur général, en remplacement de Peter Tierney, tandis que Christian Eidem et Jochen Rudat seront tous deux directeurs exécutifs. Les trois hommes ont occupé des postes de direction au sein de Tesla, et le président Nick Tulloch a salué leurs "antécédents de classe mondiale dans le secteur des véhicules électriques et de la mobilité".

La nouvelle équipe envisage une nouvelle "double stratégie" pour DG, qui impliquera le développement et la commercialisation de la technologie existante de l'entreprise, tout en "construisant une entreprise plus importante par le biais d'acquisitions complémentaires significatives dans les domaines plus larges de la mobilité électrique et du stockage de l'énergie".

Outre sa nomination, Christian Eidem a acquis une participation de 29 % dans l'entreprise en rachetant des actions aux actionnaires existants.

La société a également annoncé qu'elle avait levé 2,4 millions de livres sterling en émettant des obligations convertibles à 0,035 pence par action. Selon DG, cet argent sera utilisé "pour faire avancer les projets de la nouvelle équipe de direction, y compris le développement et la commercialisation de la technologie existante de la société".

Le cours de l'action de DG est passé de 0,05 pence à Londres vendredi après-midi à 0,01 pence lundi matin à la suite de ces annonces.

Le cours actuel de l'action de DG Innovate a plus que doublé pour atteindre 0,10 pence à Londres lundi matin.

