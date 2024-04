Les actions de Wall Street ont progressé lundi, après une chute des marchés au cours des séances précédentes, les investisseurs anticipant une semaine chargée en résultats trimestriels d'entreprises clés qui donneront un aperçu de la santé de l'économie américaine.

L'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq étaient prêts à rebondir après une baisse au cours des six dernières séances, due au fait que les investisseurs ont réévalué leurs attentes en matière de réduction des taux d'intérêt à la suite de données économiques solides, de tensions géopolitiques, de la persistance de l'inflation et des commentaires des responsables de la Réserve fédérale.

Les 11 secteurs du S&P 500 étaient en hausse, les valeurs technologiques et financières étant en tête des gains, avec des hausses comprises entre 1,70 % et 1,78 %.

Les marchés se préparaient à recevoir cette semaine les résultats trimestriels des entreprises à forte capitalisation, y compris certains des "Sept Magnifiques" tels que Tesla, Meta Platforms, Alphabet et Microsoft.

"Je pense qu'il s'agit simplement d'un achat standard à la baisse après un recul de 5 % qui réveille les gens pour qu'ils mettent leur argent au travail", a déclaré Lamar Villere, gestionnaire de portefeuille chez Villere & Co à la Nouvelle-Orléans.

"Les investisseurs se tournent vers cette semaine avec des bénéfices très importants à venir et des inquiétudes sur ce que fait la Fed en repoussant toute baisse des taux", a ajouté M. Villere.

Selon les données de LSEG, les marchés monétaires ne prévoient qu'environ 41 points de base (pb) de réduction des taux d'intérêt cette année, contre 150 pb environ au début de l'année.

Outre les principaux résultats des entreprises, les marchés attendent également la publication, plus tard dans la semaine, des données sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) du mois de mars - l'indicateur d'inflation préféré de la Fed - afin de mieux déterminer la trajectoire de la politique monétaire.

Les décideurs de la Fed sont soumis à une période de silence médiatique avant leur réunion de politique générale du 1er mai.

À 14h28 EDT, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 454,09 points, soit 1,20%, pour atteindre 38 440,49, le S&P 500 a gagné 69,83 points, soit 1,41%, pour atteindre 5 037,06 et le Nasdaq Composite a gagné 244,30 points, soit 1,60%, pour atteindre 15 526,31.

Les actions de croissance des mégacapitaux ont légèrement augmenté, Alphabet, Amazon.com et Apple progressant de 1,1 % à 2,1 %. Nvidia a progressé de 4,8 %, rebondissant après une chute de 10 % lors de la séance précédente.

Tesla a perdu 3,5 %, le fabricant de véhicules électriques ayant réduit ses prix sur un certain nombre de ses principaux marchés, dont la Chine et l'Allemagne, à la suite de réductions de prix aux États-Unis.

Cardinal Health a chuté de 3,9 % après que le distributeur de médicaments a déclaré que ses contrats avec OptumRx du groupe UnitedHealth, l'un de ses plus gros clients, ne seront pas renouvelés lorsqu'ils expireront à la fin du mois de juin.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 3,55 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 35 nouveaux sommets et 68 nouveaux creux sur le NYSE. Sur le Nasdaq, 2 911 titres ont progressé et 1 211 ont reculé, les valeurs en hausse étant plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,4 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 9 nouveaux plus hauts et 4 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq a enregistré 33 nouveaux plus hauts et 169 nouveaux plus bas.