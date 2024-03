Les avocats qui ont annulé la rémunération de 56 milliards de dollars d'Elon Musk, la jugeant excessive, demandent des honoraires records de 6 milliards de dollars, payables en actions du constructeur de voitures électriques, selon un document déposé vendredi au tribunal.

"Nous reconnaissons que les honoraires demandés sont sans précédent en termes de taille absolue", indique le dossier déposé par les trois cabinets d'avocats auprès de la Cour de chancellerie du Delaware.

Les honoraires s'élèvent à un taux horaire de 288 888 dollars, selon le document déposé au tribunal.

Les honoraires seront versés par Tesla aux avocats qui ont représenté Richard Tornetta, un actionnaire de Tesla qui a poursuivi Musk en 2018 au sujet de l'enveloppe salariale, qu'un juge du Delaware a rejetée en janvier.

Le fabricant de véhicules électriques est invité à payer les honoraires parce qu'il a bénéficié du retour du programme de rémunération de Musk, qui, selon l'équipe juridique, se traduira par la restitution au constructeur automobile de 266 millions d'actions.

La demande d'honoraires doit être approuvée par Kathaleen McCormick, la juge qui supervise l'affaire. Dans sa décision, elle a qualifié la rémunération de M. Musk d'"insondable".

Tesla, l'avocat de M. Musk et M. Musk n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'entreprise pourrait s'opposer à ces honoraires, comme elle l'a fait dans une affaire similaire concernant la rémunération de ses administrateurs.

"Cette structure présente l'avantage de lier la récompense directement à l'avantage créé et évite de prélever ne serait-ce qu'un centime sur le bilan de Tesla pour payer les honoraires", a déclaré l'équipe juridique de l'actionnaire, précisant que les honoraires sont également déductibles des impôts de Tesla.

Les règlements les plus importants dans les affaires impliquant des actionnaires ont lieu devant les tribunaux fédéraux et les honoraires les plus élevés ont été de 688 millions de dollars en 2008 pour l'équipe juridique qui a obtenu un règlement de 7,2 milliards de dollars dans l'affaire de fraude sur les valeurs mobilières liée à la faillite d'Enron Corp.

La demande d'honoraires de Tesla intervient alors que la Cour suprême du Delaware examine un appel concernant des honoraires de 267 millions de dollars dans une affaire de Dell Technologies réglée pour un milliard de dollars.

Les juges du Delaware ont déclaré que le fait de poursuivre une affaire à fond, en passant par les dépositions et jusqu'au procès, devrait donner lieu à un pourcentage plus élevé du recouvrement, afin de refléter le risque et les efforts déployés. L'affaire de la rémunération de Musk a fait l'objet d'un procès d'une semaine.

Les opposants à cette approche ont fait valoir qu'au fur et à mesure que les règlements et les jugements prennent de l'ampleur, les avocats devraient percevoir un pourcentage décroissant pour éviter une surcompensation.

L'équipe juridique a déclaré que les honoraires demandés représentaient environ 11 % du jugement.

La rémunération de M. Musk consistait en des options d'achat d'actions qui lui permettaient d'acquérir des actions Tesla à des prix fortement réduits et l'obligeaient à les conserver pendant cinq ans. L'équipe juridique a déclaré qu'elle cherchait à obtenir des actions sans restriction de vente.

L'équipe juridique de l'actionnaire se compose de trois cabinets d'avocats : Bernstein Litowitz Berger & Grossmann et Friedman Oster & Tejtel, tous deux basés à New York, et Andrews & Springer de Wilmington. (Reportage de Tom Hals à Wilmington, Delaware ; Rédaction de Leslie Adler et Diane Craft)