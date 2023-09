L'équipe d'avocats qui a forcé les administrateurs de Tesla à accepter, en juillet, de restituer au constructeur automobile plus de 700 millions de dollars d'indemnités pour s'être prétendument surpayés, cherche maintenant à obtenir un énorme salaire.

Les avocats veulent qu'un juge approuve 229 millions de dollars d'honoraires, soit 10 690 dollars de l'heure, selon un document déposé le 8 septembre auprès de la cour de chancellerie du Delaware.

Le montant proposé, s'il est approuvé, serait l'un des plus importants jamais accordés dans le cadre d'une action en justice intentée par un actionnaire à l'encontre d'un conseil d'administration. La somme serait répartie entre les avocats de quatre cabinets qui ont passé plusieurs années à monter un dossier contre la rémunération versée aux administrateurs de Tesla entre 2017 et 2020.

Les honoraires des avocats et le règlement doivent être approuvés par un juge du Delaware lors d'une audience prévue en octobre.

Les 12 administrateurs accusés, dont James Murdoch et Larry Ellison, ont accepté de restituer 735 millions de dollars de rémunération, de renoncer à un autre montant potentiel de 184 millions de dollars et de revoir la manière dont le conseil d'administration détermine la rémunération des administrateurs. L'argent du règlement sera versé à Tesla et profitera indirectement aux actionnaires, dans le cadre d'un type d'affaire connu sous le nom de "derivative lawsuit" (procès dérivé).

Les cabinets d'avocats estiment la valeur totale du règlement à 919 millions de dollars et demandent 25 % de cette somme à titre d'honoraires. Ils réclament également environ 1 million de dollars de frais.

Les associés et autres membres du personnel des cabinets d'avocats Bleichmar Fonti & Auld et Fields Kupka & Shukurov, tous deux de New York, ont chacun facturé plus de 10 000 heures de travail sur cette affaire. Les avocats et le personnel de McCarter & English à Wilmington, dans le Delaware, et Ronald King, un avocat du cabinet Clark Hill basé à Lansing, dans le Michigan, ont également facturé des centaines d'heures.

George Bauer, du cabinet Bleichmar, s'est refusé à tout commentaire et les avocats des autres cabinets n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les tribunaux examinent les demandes d'honoraires en tenant compte de la nécessité de récompenser la prise de risque et l'effort tout en évitant une manne disproportionnée susceptible de saper la confiance dans le système juridique, a déclaré David Paige, fondateur de Legal Fee Advisors, une société de conseil.

M. Paige a déclaré qu'il était difficile de comparer les honoraires des avocats entre les différents types d'affaires à honoraires conditionnels, mais il a qualifié la demande des plaignants de Tesla d'"extraordinaire" par rapport aux taux horaires qui atteignent environ 2 000 dollars pour les avocats d'entreprise les plus connus. M. Paige a déclaré que le tribunal devra en fin de compte évaluer le montant des honoraires par rapport aux avantages du litige.

Les administrateurs de Telsa ne se sont pas opposés à la demande d'honoraires, mais on s'attend à ce qu'ils le fassent, selon un document déposé au tribunal par les avocats des plaignants.

Les avocats des administrateurs n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

Les tribunaux du Delaware ont approuvé des taux horaires plus élevés. En 2012, la Cour suprême du Delaware a confirmé un tarif de 304 millions de dollars dans le cadre d'un procès intenté par des actionnaires de Southern Copper et portant sur 2 milliards de dollars de dommages. Ces honoraires s'élevaient à 35 000 dollars de l'heure et les défendeurs s'y sont opposés. La haute cour de l'État a déclaré que les juges devaient examiner le résultat obtenu, et non le taux horaire.

Kathaleen McCormick, juge de la cour de chancellerie du Delaware chargée de l'affaire Tesla, a prévu une audience le 13 octobre pour approuver le règlement et les honoraires. Les actionnaires de Tesla ont jusqu'à vendredi pour déposer une objection. (Reportage de Tom Hals à Wilmington, Delaware ; rédaction d'Amy Stevens et Marguerita Choy)