Les banquiers de Twitter brûlés voient une lueur d'espoir dans les startups de Musk.

Musk a été l'un des plus grands mécènes de Wall Bourse, distribuant près de 500 millions de dollars d'honoraires à des banques d'investissement telles que Goldman Sachs Group Inc et Morgan Stanley depuis 2000, principalement pour des travaux sur Tesla Inc, selon une estimation de Refinitiv.

Cette estimation ne comprend pas les start-ups privées de Musk, SpaceX, Neuralink et The Boring Company. Les banquiers ont déclaré que ces entreprises ont versé des dizaines de millions de dollars de commissions bancaires d'investissement au fil des ans pour leurs levées de fonds.

Les banquiers, qui ont parlé de leurs perspectives d'affaires avec Musk à condition de ne pas être identifiés, ont déclaré qu'ils poursuivraient certaines de ces opportunités, y compris des rôles dans toute offre publique initiale que ces entreprises pourraient poursuivre à l'avenir.

Goldman Sachs et Morgan Stanley n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Selon un précédent dépôt réglementaire, les conseillers financiers de Twitter, Goldman Sachs et JPMorgan Chase, recevraient des honoraires s'élevant à un total de 133 millions de dollars.

Selon les estimations de Refinitiv, Morgan Stanley et les autres conseillers financiers gagneraient plus de 55 millions de dollars en conseillant Musk, tandis que les banques fournissant le financement de l'acquisition recevraient entre 150 et 200 millions de dollars.

Ce n'est pas la première fois que les banquiers sont lâchés par Musk lors d'une acquisition. Il est également revenu sur son projet de privatiser Tesla pour 72 milliards de dollars en 2018 après avoir annoncé publiquement qu'il avait le "financement sécurisé".

SpaceX a été évalué tout récemment à la somme faramineuse de 125 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des entreprises privées les plus richement valorisées au monde. On s'attend à ce qu'elle entre en bourse à une valorisation nettement plus élevée, selon les banquiers et les avocats chargés des introductions en bourse.

SpaceX n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Certes, il n'est pas garanti que les banques perdront sur les frais. En effet, Twitter a poursuivi Musk devant un tribunal du Delaware pour le forcer à conclure l'opération.