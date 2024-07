Tesla, Inc. est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de véhicules électriques. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de véhicules automobiles (81,1%) ; - prestations de services (8,6%) : notamment prestations de maintenance et de réparation. Par ailleurs, le groupe développe une activité de vente de composants de groupes motopropulseurs pour véhicules électriques ; - vente de systèmes de production et de stockage d'énergie (6,2%) ; - location de véhicules (2,2%) ; - crédit automobile (1,9%). A fin 2023, le groupe dispose de 7 sites de production implantés aux Etats-Unis (5), en Chine et en Allemagne. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,7%), Chine (22,5%) et autres (30,8%).

