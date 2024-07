Alors que la Commission européenne s'apprête à imposer des droits de douane provisoires sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, les constructeurs automobiles s'apprêtent à faire face à des milliards de dollars de nouveaux coûts qui, selon les analystes, ralentiront leur expansion en Europe. L'Union européenne devrait confirmer jeudi des droits de douane supplémentaires allant jusqu'à 37,6 % afin d'empêcher l'arrivée sur le marché européen de véhicules électriques subventionnés fabriqués en Chine, malgré les efforts déployés en dernier recours pour parvenir à un accord.

"La marche des marques chinoises de véhicules électriques vers l'Europe se poursuivra", a déclaré Lei Xing, fondateur de la société de conseil AutoXing.

"C'est comme passer de 80 km/h à 60 km/h ou même plus lentement, mais cela ne va pas s'arrêter.

La Chine et la Commission européenne négocient depuis la semaine dernière les restrictions que Pékin et certains constructeurs automobiles européens souhaitent voir supprimées. Pékin rejette les accusations selon lesquelles les véhicules électriques chinois sont injustement subventionnés.

BYD, le plus grand fabricant de VE au monde, est confronté à la plus faible hausse des droits de douane, soit 17,4 % en plus des 10 % actuels. La MG Motors de l'entreprise publique SAIC, le véhicule électrique de marque chinoise le plus populaire en Europe, subit la plus forte hausse.

"Pour quelqu'un comme BYD, une hausse de 17,4 % peut être absorbée", a déclaré M. Xing. "Il s'agit d'une petite bosse sur la route. Mais pour MG - pour SAIC Motor - c'est un obstacle majeur.

Les pays de l'UE hésitent à soutenir l'imposition de droits de douane supplémentaires sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, ce qui montre bien que l'Union européenne a du mal à obtenir un soutien pour sa plus grande affaire commerciale à ce jour, alors que Pékin menace de prendre des mesures de rétorsion de grande ampleur.

Les droits de douane, qui devraient être finalisés en novembre, seraient bloqués si une "majorité qualifiée" d'au moins 15 pays représentant 65 % de la population de l'UE votait contre eux.

Les initiés du secteur affirment que l'Europe et la Chine ont toutes deux des raisons de rechercher un accord afin d'éviter que les fabricants chinois de véhicules électriques n'aient à supporter des milliards de dollars de coûts supplémentaires.

"Je pense que l'incitation actuelle que l'Europe invite à mettre en place est pour les entreprises chinoises d'envisager d'éviter les droits de douane en localisant certaines de leurs capacités de production plus près de la région européenne", a déclaré Bill Russo, fondateur et PDG de la société de conseil Automobility Ltd.

"L'impact immédiat est que cela forcera les entreprises qui utilisent les exportations made in China comme modèle commercial à reconsidérer cette stratégie et à localiser davantage ou à pousser une partie de cette capacité hors de Chine en direction des marchés qu'elles desservent.

Les constructeurs automobiles chinois, dont les coûts sont supérieurs de 30 % ou plus à ceux de leurs rivaux européens, ont conquis 19 % du marché européen des véhicules électriques l'année dernière, contre 16 % en 2022, selon le cabinet d'études Rhodium Group.

Certains déplacent déjà leur production vers l'Europe. Chery Auto, le plus grand constructeur automobile chinois en termes de volume d'exportation, a signé une coentreprise avec l'entreprise espagnole EV Motors pour ouvrir son premier site de production européen en Catalogne.

BYD, le plus grand rival de Tesla, construit également sa première base de production européenne de véhicules électriques en Hongrie.

Toutefois, certains constructeurs chinois de véhicules électriques pourraient ne pas trouver d'intérêt à installer leur production en Europe, étant donné que leurs chaînes d'approvisionnement sont moins chères et plus efficaces dans leur pays et que les volumes de vente sont trop faibles pour justifier le coût d'une usine.

La réponse la plus simple pour les constructeurs automobiles chinois est d'augmenter le prix de vente de leurs VE en Europe, a déclaré Yale Zhang, fondateur de la société Automotive Foresight, basée à Shanghai.

"Si vous n'augmentez pas le prix, je crains que le bénéfice soit négatif", a déclaré M. Zhang, en faisant référence aux entreprises qui produisent des VE qui seront frappées par les tarifs les plus élevés.

"Vous devez repositionner les prix, ce qui aura un impact certain sur les ventes", a-t-il ajouté.