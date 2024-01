Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé mardi, Apple et Tesla perdant chacun 2 %, tandis que les investisseurs attendaient les résultats de Goldman Sachs et de Morgan Stanley pour évaluer la santé des marchés de capitaux et des transactions.

Goldman Sachs a reculé de 0,1 % et Morgan Stanley de 0,7 % dans les échanges limités du marché préliminaire. Ces résultats font suite à la baisse des bénéfices de Wells Fargo, Bank of America, Citigroup et JPMorgan Chase vendredi, alors que les prêteurs sont aux prises avec des charges spéciales, des suppressions d'emplois et des prêts à la consommation qui s'assombrissent.

Sur les 29 sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats vendredi, 93,1 % ont dépassé les attentes des analystes en matière de bénéfices, selon les données du LSEG.

Wall Street a terminé la semaine précédente en hausse, les investisseurs continuant d'estimer à 70 % les chances que la Réserve fédérale américaine procède à une première baisse de taux d'au moins 25 points de base en mars, malgré les signaux mitigés des dernières données sur l'inflation et le manque de soutien des décideurs politiques en faveur d'un début rapide de l'assouplissement de la politique monétaire.

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, membre votant cette année, a déclaré dimanche que l'inflation pourrait être "en dents de scie" si les décideurs politiques réduisaient les taux d'intérêt trop tôt, avertissant que la descente de l'inflation vers l'objectif de 2 % de la banque centrale était susceptible de ralentir dans les mois à venir, selon un rapport.

Les marchés analyseront également les remarques du gouverneur de la Fed, Christopher Waller, attendues à 11h00 (heure de l'Est), afin d'obtenir des indices sur son point de vue concernant le calendrier de l'assouplissement des conditions de crédit.

Entre-temps, UBS Global Research a relevé mardi son objectif de fin d'année 2024 pour le S&P 500 à 5 150, ce qui représente une hausse de près de 8 % par rapport aux niveaux actuels.

L'indice de référence a fait face à une résistance au cours des dernières séances pour dépasser son plus haut niveau intrajournalier atteint en janvier 2022.

À 5:42 a.m. ET, le Dow e-minis était en baisse de 189 points, soit 0,50%, le S&P 500 e-minis était en baisse de 27 points, soit 0,56%, et le Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 119 points, soit 0,7%.

Tesla a perdu 2,2 % après que le PDG Elon Musk a déclaré qu'il serait mal à l'aise de développer le constructeur automobile pour qu'il devienne un leader de l'intelligence artificielle et de la robotique sans avoir au moins 25 % de contrôle de vote de la société.

Apple a chuté de 1,8 % après avoir offert de rares remises sur ses iPhones en Chine en raison de pressions concurrentielles, quelques jours seulement après que le géant de la technologie a été dépassé par Microsoft en tant qu'entreprise la plus précieuse au monde.

Boeing a reculé de 2,6 % après que la Federal Aviation Administration a prolongé l'immobilisation des avions Boeing 737 MAX 9 pour une durée indéterminée afin de procéder à de nouveaux contrôles de sécurité, et que le courtier Wells Fargo a rétrogradé la société de "surpondération" à "pondération égale".

PayPal a perdu 2,1 %. La société X d'Elon Musk, anciennement connue sous le nom de Twitter, a reçu une licence d'émetteur d'argent de l'Utah lundi, alors que l'entreprise envisage d'ajouter une fonction de paiement à la plateforme de médias sociaux.

Applied Digital a ajouté 3,9 % avant les résultats.

Plus tard dans la semaine, les investisseurs analyseront également les données économiques telles que les ventes au détail de décembre et les données sur le logement. (Reportage de Johann M Cherian à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai)