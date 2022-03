Les contrats à terme rebondissent après quatre jours de ventes à la baisse à la Bourse.

Le Nasdaq 100, très technologique, a mené le rebond, avec une hausse de 2,06 %. Les méga valeurs de croissance Amazon.com Inc, Apple Inc, Microsoft Corp, Alphabet Inc, Meta Platforms et Tesla Inc ont toutes gagné plus de 2 % chacune dans les échanges de pré-marché.

Les grandes banques, dont JPMorgan Chase & Co et Bank of America, ont progressé de 2,3 à 2,7 %.

Les valeurs du secteur des voyages et des loisirs ont le plus progressé. Carnival Corp et United Airlines Holdings ont grimpé respectivement de 6,8 % et 4,4 %, après avoir fortement chuté cette semaine, la flambée des prix du pétrole menaçant une reprise naissante.

Pendant ce temps, la Russie a déclaré qu'elle atteindrait son objectif de garantir le statut de neutralité de l'Ukraine et qu'elle préférerait y parvenir par le biais de négociations.

Les actions du secteur de l'énergie ont chuté après un rallye dû à l'envolée du pétrole au-delà de 130 dollars le baril, le secteur de l'énergie du S&P 500 ayant gagné près de 3 % cette semaine. Le pétrole a glissé vers 125 $ dans des échanges volatils mercredi, les investisseurs évaluant l'interdiction américaine des importations de pétrole russe. [O/R]

A 6h09 ET, les e-minis du Dow étaient en hausse de 490 points, soit 1,5%, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 70 points, soit 1,68%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 272,75 points, soit 2,06%.

L'indice de volatilité CBOE, également connu comme la jauge de la peur de Wall Bourse, a baissé pour la deuxième session consécutive.