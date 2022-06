Les contrats à terme rebondissent grâce à la reprise des ADR chinois ; les valeurs technologiques et de croissance augmentent.

Les actions de l'entreprise de transport sur rail ont bondi de 50 % à 2,77 $ dans les échanges de pré-marché après que le Wall Bourse Journal a rapporté que les régulateurs se préparent dès cette semaine à autoriser le retour de l'application mobile sur les magasins d'applications nationaux.

Didi, qui a été frappé par une enquête de cybersécurité liée aux données quelques jours après son introduction en bourse en juin 2021, a approuvé la radiation de ses American Depositary Shares le mois dernier.

"Cela ajoute à l'optimisme que les répressions réglementaires sont plus proches du bout du tunnel", a déclaré Christopher Wong, stratège principal chez Maybank à Singapour, ajoutant que cela alimentait également les espoirs concernant la réouverture de la Chine et la dynamique de croissance.

Les actions d'Alibaba, Baidu, JD.com Inc ont progressé de 4 à 6 %, les investisseurs se réjouissant également du retour progressif de Pékin et de Shanghai à la vie normale après la plus grande épidémie de COVID-19 en Chine depuis deux ans.

À 5 h 12 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 272 points, soit 0,83 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 45 points, soit 1,1 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 185,75 points, soit 1,48 %.

Dans l'ensemble, les poids lourds du marché, Apple Inc, ont progressé de 1,6 % et Tesla Inc, de 4,1 %, tentant de récupérer une partie des pertes de vendredi après qu'un solide rapport sur l'emploi ait atténué les espoirs d'une pause dans le resserrement agressif de la politique de la Réserve fédérale américaine.

"La question reste de savoir dans quelle mesure ce rallye peut être significatif", a ajouté M. Wong, alors que les traders s'attendent à une hausse des taux par la Fed la semaine prochaine et à d'autres qui se profilent par la suite.