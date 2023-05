Les contrats à terme sont en hausse ; Tesla gagne, les banques régionales restent stables

Les prix à la consommation et à la production ont légèrement baissé, tandis que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont enregistré leur plus forte hausse depuis un an et demi. Les données sur le sentiment des consommateurs et les prix à l'importation sont attendues plus tard dans la journée.

La lecture préliminaire de l'Université du Michigan sur l'indice global du sentiment des consommateurs devrait être de 63,0 ce mois-ci, en baisse par rapport à 63,5 en avril.

"Bien que les résultats des derniers indicateurs d'inflation soient sujets à interprétation, le mouvement vers le sud plutôt que vers le nord du taux d'inflation soutient les arguments en faveur d'une pause du FOMC en juin au moins", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché chez KCM Trade.

Les actions de Tesla Inc. ont augmenté de 1,4 % dans les échanges de pré-marché, ce qui représente le meilleur gain parmi ses pairs en croissance. Le patron de Tesla, Elon Musk, a déclaré jeudi qu'il avait trouvé un nouveau directeur général pour Twitter.

Séparément, le fabricant de véhicules électriques a également augmenté les prix américains de ses véhicules Model S, X et Y de quelques pourcentages à un chiffre.

Les actions des banques régionales se sont stabilisées après que l'indice KBW des banques régionales a terminé sa quatrième séance consécutive en baisse jeudi, sur fond d'inquiétudes concernant la santé du secteur après l'effondrement de trois créanciers régionaux.

PacWest Bancorp, Zions Bancorp, KeyCorp et Western Alliance Bancorp ont tous progressé entre 0,9% et 4,5%.

À 5:20 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 144 points, soit 0,43%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 18,25 points, soit 0,44%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 40 points, soit 0,3%.

Les marchés seront également attentifs à tout signe de percée dans le relèvement du plafond de la dette du gouvernement américain, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, afin d'éviter un défaut de paiement catastrophique.

Une réunion entre le président Joe Biden et les principaux parlementaires qui était prévue pour vendredi a été reportée, et les dirigeants ont convenu de se rencontrer en début de semaine prochaine.